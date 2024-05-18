Яких змін очікувати військовозобов'язаним українцям у травні, як працюватимуть ТЦК та що робити "обмежено придатним".

У Міноборони нагадують, що всі військовозобов’язані, призовники та резервісти віком від 18 до 60 років мають оновити свої дані. Це потрібно зробити до 16 липня. Від сьогодні, 18 травня, закон про мобілізацію вступає в силу. Стало відомо, що важливо пам’ятати.

Усі військовозобов'язані протягом 60 днів мають уточнити свої дані. Це можна зробити трьома способами: особисто відвідати військкомат, звернутися до ЦНАП або зареєструватися в електронному кабінеті.

Для тих, хто ухиляється від мобілізації, передбачено обмеження права керування авто та штрафи в розмірі від 17,000 до 25,000 грн. У разі несплати штрафів можливий арешт майна та списання коштів з банківських рахунків.

Кримінальна відповідальність загрожує тим, хто не з'явиться у ТЦК після особисто врученої повістки та проходження ВЛК.

Під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснюватиме фото- та відеофіксацію.

Військово-обліковий документ обов'язково потрібно мати при собі та пред'являти на вимогу представника ТЦК, поліцейського чи ДПСУ. Це стосується також чоловіків віком від 18 до 25 років.

Особи, визнані обмежено придатними, мають повторно пройти ВЛК.

Ті, хто отримав II або III групу інвалідності після 24 лютого 2022 року (крім військовослужбовців), мають пройти повторний медичний огляд для визначення придатності до служби.

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