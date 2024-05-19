Полагодити мікрохвильовку, яка не гріє - завдання не з найпростіших, і, можливо, вам навіть доведеться звернутися до професіонала. Однак, перед цим ви все ж можете спробувати вирішити цю проблему самостійно. Ось як:
Як полагодити мікрохвильовку, яка не гріє
Усунення несправностей мікрохвильової печі, яка не гріє належним чином, може призвести до швидких і простих рішень або складного ремонту та заміни деталей. Перегляньте список нижче, щоб знайти шість можливих причин, починаючи з найпростіших пояснень, і дізнайтеся, як полагодити мікрохвильовку, яка не гріє.
1. Відключено від живлення
Якщо ваша мікрохвильова піч вимкнена, ще раз перевірте, чи її підключено до джерела живлення, перш ніж продовжувати пошук складніших причин. Від’єднайте мікрохвильову піч від розетки (якщо є) і підключіть її знову або відвідайте автоматичний автомат у вашому домі, щоб переконатися, що ланцюг живлення мікрохвильової печі не спрацював.
2. Увімкнено блокування керування або демонстраційний режим
Більшість мікрохвильових печей мають функцію блокування керування, щоб запобігти роботі мікрохвильової печі, поки ви очищаєте панель керування, а також запобігти ненавмисному запуску циклу приготування. Якщо ввімкнено блокування керування, на панелі керування вашої мікрохвильової печі може бути індикатор.
Також може здатися, що мікрохвильова піч працює, але не розігріває їжу, якщо для неї встановлено режим «Демо». Мікрохвильова піч у цьому режимі зазвичай вмикає світло, обертає поворотний столик і вмикає вентилятор, але не активує магнетрон, відповідальний за розігрів їжі.
Перегляньте посібник користувача, щоб визначити функції вашої мікрохвильової печі, які можуть перешкоджати нагріванню, або пояснити будь-які коди помилок або світлові індикатори, які ви бачите на дисплеї.
3. Встановіть низький рівень потужності
Більшість мікрохвильових печей пропонують приблизно від 5 до 10 унікальних налаштувань потужності, які роблять усе, починаючи від легкого підігрівання овочів до швидкого розігріву супів і приготування гарячої води. Якщо рівень потужності занадто низький для певного типу їжі, вона може нагріватися повільніше, ніж зазвичай. Перевірте рівень потужності вашої мікрохвильової печі, щоб переконатися, що це правильний відсоток потужності для їжі, яку ви намагаєтеся розігріти.
4. Набір відкладеного старту
Деякі мікрохвильові печі оснащені функцією відкладеного старту, яка дозволяє встановити рівень потужності мікрохвиль, час приготування та інші унікальні параметри, а потім налаштувати таймер, щоб вказати, коли ви хочете розпочати цикл приготування. Якщо ви натиснули кнопку «Пуск» на мікрохвильовій печі, але помітили, що вона не почала готувати, ще раз перевірте, чи активовано будь-яку функцію «Відкладений старт», потім виберіть налаштування та спробуйте знову запустити цикл приготування. Це соже допомогти вам полагодити мікрохвильовку, яка не гріє.
5. Несправний дверний вимикач
Мікрохвильові печі мають дверний вимикач, який запобігає запуску пристрою, коли дверцята не повністю закриті. Якщо дверний вимикач пошкоджено, ваша мікрохвильова піч може виглядати закритою, але цикл приготування не розпочинається. Ви також можете помітити, що внутрішнє освітлення не вимикається, коли двері закриті, або світло не вмикається, коли двері відкриті.
Встановлення нового дверного вимикача може вимагати розбирання панелі керування та підключеної проводки, тому перед будь-яким ремонтом обов’язково зверніться до професіонала та завжди читайте посібник користувача.
6. Пошкоджені деталі мікрохвильової печі
Деякі складніші проблеми, як-от несправний магнетрон, зламаний високовольтний діод або інші пошкоджені внутрішні частини, можуть бути винні, якщо ви виключили всі інші фактори. Якщо здається, що це так, зверніться до професіонала, який допоможе вам діагностувати проблему та полагодити мікрохвильовку, яка не гріє.
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