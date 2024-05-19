Більшість мікрохвильових печей мають функцію блокування керування, щоб запобігти роботі мікрохвильової печі, поки ви очищаєте панель керування, а також запобігти ненавмисному запуску циклу приготування. Якщо ввімкнено блокування керування, на панелі керування вашої мікрохвильової печі може бути індикатор.

Також може здатися, що мікрохвильова піч працює, але не розігріває їжу, якщо для неї встановлено режим «Демо». Мікрохвильова піч у цьому режимі зазвичай вмикає світло, обертає поворотний столик і вмикає вентилятор, але не активує магнетрон, відповідальний за розігрів їжі.

Перегляньте посібник користувача, щоб визначити функції вашої мікрохвильової печі, які можуть перешкоджати нагріванню, або пояснити будь-які коди помилок або світлові індикатори, які ви бачите на дисплеї.