Починить не греющую микроволновку - задача не из простейших, и, возможно, вам даже придется обратиться к профессионалу. Однако перед этим вы все же можете попытаться решить эту проблему самостоятельно. Во как:
Как починить негреющую микроволновку
Устранение неисправностей микроволновки, которая не греет должным образом, может привести к быстрым и простым решениям или сложному ремонту и замене деталей. Просмотрите список ниже, чтобы найти шесть возможных причин, начиная с простейших объяснений, и узнайте, как починить негреющую микроволновку.
1. Отключен от питания
Если микроволновая печь выключена, перепроверьте, подключена ли она к источнику питания, прежде чем продолжать поиск более сложных причин. Отсоедините микроволновую печь от розетки (если есть) и подключите ее снова или посетите автоматический автомат в доме, чтобы убедиться, что цепь питания микроволновки не сработала.
2. Включена блокировка управления или демонстрационный режим
Большинство микроволновых печей имеют функцию блокировки управления, чтобы предотвратить работу микроволновой печи, пока вы очищаете панель управления, а также предотвратить непреднамеренный запуск цикла приготовления. Если блокировка включена, на панели управления микроволновки может быть индикатор.
Также может показаться, что микроволновка работает, но не разогревает пищу, если для нее установлен режим «Демо». Микроволновка в этом режиме обычно включает свет, вращает поворотный столик и включает вентилятор, но не активирует магнетрон, ответственный за разогрев пищи.
Просмотрите руководство пользователя, чтобы определить функции микроволновой печи, которые могут препятствовать нагреву, или объяснить любые коды ошибок или световые индикаторы, которые вы видите на дисплее.
3. Установите низкий уровень мощности
Большинство микроволновок предлагают примерно от 5 до 10 уникальных настроек мощности, которые делают все, начиная от легкого подогрева овощей до быстрого разогрева супов и приготовления горячей воды. Если уровень мощности слишком низок для определенного типа пищи, она может нагреваться медленнее обычного. Проверьте уровень мощности вашей микроволновки, чтобы убедиться, что это правильный процент мощности для пищи, которую вы пытаетесь разогреть.
4. Набор отложенного старта
Некоторые микроволновые печи оснащены функцией отложенного старта, которая позволяет установить уровень мощности микроволн, время приготовления и другие уникальные параметры, а затем настроить таймер, чтобы указать, когда вы хотите начать цикл приготовления. Если вы нажали кнопку «Пуск» на микроволновке, но заметили, что она не начала готовить, еще раз проверьте, активирована ли любая функция «Отложенный старт», затем выберите настройки и попробуйте снова запустить цикл приготовления. Это поможет помочь вам починить микроволновку, которая не греет.
5. Неисправный дверной выключатель
Микроволновые печи имеют дверной выключатель, который предотвращает запуск устройства, когда дверца не полностью закрыта. Если дверной выключатель поврежден, микроволновая печь может выглядеть закрытой, но цикл приготовления не начинается. Вы также можете заметить, что внутреннее освещение не выключается, когда дверь закрыта, или свет не включается, когда дверь открыта.
Установка нового дверного выключателя может потребовать разборки панели управления и подключенной проводки, поэтому перед любым ремонтом обязательно обратитесь к профессионалу и всегда читайте руководство пользователя.
6. Поврежденные детали микроволновки
Некоторые сложные проблемы, такие как неисправный магнетрон, сломанный высоковольтный диод или другие поврежденные внутренние части, могут быть виноваты, если вы исключили все другие факторы. Если кажется, что это так, обратитесь к профессионалу, который поможет вам диагностировать проблему и починить негреющую микроволновку.
Читайте также:
Что положить в микроволновку, чтобы удалить грязь и запах: понадобится просто подручное средство
Что делать, если микроволновка греет тарелку, а не еду: важная информация, которая вас удивит
Как отмыть микроволновку за 5 минут: будет как только куплена