Большинство микроволновых печей имеют функцию блокировки управления, чтобы предотвратить работу микроволновой печи, пока вы очищаете панель управления, а также предотвратить непреднамеренный запуск цикла приготовления. Если блокировка включена, на панели управления микроволновки может быть индикатор.

Также может показаться, что микроволновка работает, но не разогревает пищу, если для нее установлен режим «Демо». Микроволновка в этом режиме обычно включает свет, вращает поворотный столик и включает вентилятор, но не активирует магнетрон, ответственный за разогрев пищи.

Просмотрите руководство пользователя, чтобы определить функции микроволновой печи, которые могут препятствовать нагреву, или объяснить любые коды ошибок или световые индикаторы, которые вы видите на дисплее.