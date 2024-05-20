Багато вертушок для мікрохвильової печі розташовані на роликовій доріжці для полегшення обертання. Ці роликові доріжки сидять на маленьких колесах, які можуть блокуватися перешкодами на дні вашої мікрохвильової печі. Переконайтеся, що внутрішня частина мікрохвильової печі очищена від будь-якого пакувального матеріалу, їжі чи сміття, яке може заважати коліщаткам вільно рухатися. Це дивина, але саме такий спосіб може допомогти вам полагодити мікрохвильовку, яка не крутиться.