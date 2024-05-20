Полагодити мікрохвильовку, яка не крутиться цілком можливо, однак існують і ті випадки, коли краще довірити цю техніку та проблему професіоналу. Давайте детальніше розглянемо, як можна спробувати полагодити мікрохвильовку, яка не крутиться.
1. Перевірте встановлення вертушки
Якщо поворотний столик неправильно встановлено у мікрохвильовій печі, він може не обертатися, і ви можете почути стукіт або гуркіт із пристрою. Переконайтеся, що поворотний столик встановлено правою стороною догори та надійно на опорній втулці поворотного столика.
2. Усуньте всі перешкоди
Багато вертушок для мікрохвильової печі розташовані на роликовій доріжці для полегшення обертання. Ці роликові доріжки сидять на маленьких колесах, які можуть блокуватися перешкодами на дні вашої мікрохвильової печі. Переконайтеся, що внутрішня частина мікрохвильової печі очищена від будь-якого пакувального матеріалу, їжі чи сміття, яке може заважати коліщаткам вільно рухатися. Це дивина, але саме такий спосіб може допомогти вам полагодити мікрохвильовку, яка не крутиться.
3. Увімкніть функцію поворотного столика
Залежно від типу вашої мікрохвильової печі, ви можете вимкнути функцію обертання, щоб розмістити більші тарілки або кілька страв одночасно. Увімкніть функцію обертання, дотримуючись інструкцій, наданих у посібнику користувача.
4. Відремонтуйте або замініть двигун поворотної платформи
Якщо ви спробували інші способи полагодити мікрохвильовку, яка не крутиться, а поворотний столик все одно не обертається, можливо, виникла несправність двигуна поворотного столика мікрохвильової печі. Ремонт або заміна двигуна поворотної платформи є складним завданням, яке слід довірити професіоналу, тому вам, можливо, доведеться запланувати виклик фахівця.
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