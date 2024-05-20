Многие вертушки для микроволновки расположены на роликовой дорожке для облегчения вращения. Эти роликовые дорожки сидят на маленьких колесах, которые могут блокироваться помехами на дне вашей микроволновки. Убедитесь, что внутренняя часть микроволновки очищена от любого упаковочного материала, пищи или мусора, который может мешать колесикам свободно двигаться. Это удивительно, но именно такой способ может помочь вам починить не крутящуюся микроволновку.