Починить микроволновку, которая не крутится вполне возможно, однако существуют и случаи, когда лучше доверить эту технику и проблему профессионалу. Давайте подробнее рассмотрим, как можно попытаться починить не крутящуюся микроволновку.
1. Проверьте установку вертушки
Если поворотный столик неправильно установлен в микроволновке, он может не вращаться, и вы можете услышать стук или грохот с устройства. Убедитесь, что поворотный стол установлен правой стороной вверх и надежно на опорной втулке поворотного столика.
2. Устраните все препятствия
Многие вертушки для микроволновки расположены на роликовой дорожке для облегчения вращения. Эти роликовые дорожки сидят на маленьких колесах, которые могут блокироваться помехами на дне вашей микроволновки. Убедитесь, что внутренняя часть микроволновки очищена от любого упаковочного материала, пищи или мусора, который может мешать колесикам свободно двигаться. Это удивительно, но именно такой способ может помочь вам починить не крутящуюся микроволновку.
3. Включите функцию поворотного столика
В зависимости от типа микроволновой печи можно отключить функцию вращения, чтобы разместить большие тарелки или несколько блюд одновременно. Включите функцию вращения, следуя инструкциям, приведенным в руководстве пользователя.
4. Отремонтируйте или замените двигатель поворотной платформы
Если вы попробовали другие способы починить некрутящуюся микроволновку, а поворотный столик все равно не вращается, возможно, возникла неисправность двигателя поворотного столика микроволновой печи. Ремонт или замена двигателя поворотной платформы является сложной задачей, которую следует доверить профессионалу, поэтому вам, возможно, придется запланировать вызов специалиста.
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