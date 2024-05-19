Помити підлогу без розводів - це ще той виклик для сучасних господинь, але хвилюватися не потрібно, адже це завдання цілком реальне. Ось як правильно помити підлогу без розводів:

Як помити підлогу без розводів

Помутніння підлоги з розводами найчастіше є результатом чистого накопичення, тому рішення просте: позбудьтеся шару, який спричиняє проблему, а потім використовуйте відповідний продукт і техніку для його нанесення. Розгляньте такі варіанти:

  • Суміш аміаку: одна чашка аміаку на кожен галон води необхідна, щоб помити підлогу без розводів. Використовуйте цю суміш обережно, щоб уникнути подальшого пошкодження занадто великою кількістю води.
  • Зніміть наявну обробку: це агресивний варіант, але шліфування та лакування повертають вашій підлозі їх первісну красу.

Як очистити ламінат і дерев'яну підлогу

Мити ламінат і дерев'яну підлогу легко, якщо використовувати відповідну швабру та дотримуватися наведених нижче порад щодо миття підлоги. Скористайтеся наведеним нижче посібником, щоб навчитися легко помити підлогу без розводів таку як ламінат і підлога з дерева.

підлога

Ось все, що вам знадобиться:

  1. Швабра з мікрофібри

Правильна швабра змінює все на світі. Найкраще використовувати швабру з мікрофібри. Швабра з мікрофібри ковзає, легко збираючи бруд і шерсть домашніх тварин. А завдяки поворотній головці швабри можна легко охопити велику площу. Їм також потрібно менше води. Оскільки ламінована підлога може деформуватися, чим менше води, тим краще.

2. Очисний розчин

Тут у вас є вибір. Ви можете придбати чистячий засіб виробника або зробити його самостійно. Який би спосіб ви не вибрали, вам знадобляться швабра і пульверизатор.

підлога

ПРОСТІ ІНСТРУКЦІЇ

  1. Витріть підлогу сухою шваброю з мікрофібри. Це позбавить вас від бруду та пилу.
  2. Змочіть швабру теплою водою, потім розпиліть розчин на головку швабри.
  3. Швабра як зазвичай.
  4. Якщо подушечка з мікрофібри забруднена, просто промийте її та продовжуйте мити.
  5. Коли закінчите, прополощіть швабру та збережіть її. Подорож через вашу пральну машину – це все, що їй потрібно.

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