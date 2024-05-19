Помити підлогу без розводів - це ще той виклик для сучасних господинь, але хвилюватися не потрібно, адже це завдання цілком реальне. Ось як правильно помити підлогу без розводів:
Як помити підлогу без розводів
Помутніння підлоги з розводами найчастіше є результатом чистого накопичення, тому рішення просте: позбудьтеся шару, який спричиняє проблему, а потім використовуйте відповідний продукт і техніку для його нанесення. Розгляньте такі варіанти:
- Суміш аміаку: одна чашка аміаку на кожен галон води необхідна, щоб помити підлогу без розводів. Використовуйте цю суміш обережно, щоб уникнути подальшого пошкодження занадто великою кількістю води.
- Зніміть наявну обробку: це агресивний варіант, але шліфування та лакування повертають вашій підлозі їх первісну красу.
Як очистити ламінат і дерев'яну підлогу
Мити ламінат і дерев'яну підлогу легко, якщо використовувати відповідну швабру та дотримуватися наведених нижче порад щодо миття підлоги. Скористайтеся наведеним нижче посібником, щоб навчитися легко помити підлогу без розводів таку як ламінат і підлога з дерева.
Ось все, що вам знадобиться:
- Швабра з мікрофібри
Правильна швабра змінює все на світі. Найкраще використовувати швабру з мікрофібри. Швабра з мікрофібри ковзає, легко збираючи бруд і шерсть домашніх тварин. А завдяки поворотній головці швабри можна легко охопити велику площу. Їм також потрібно менше води. Оскільки ламінована підлога може деформуватися, чим менше води, тим краще.
2. Очисний розчин
Тут у вас є вибір. Ви можете придбати чистячий засіб виробника або зробити його самостійно. Який би спосіб ви не вибрали, вам знадобляться швабра і пульверизатор.
ПРОСТІ ІНСТРУКЦІЇ
- Витріть підлогу сухою шваброю з мікрофібри. Це позбавить вас від бруду та пилу.
- Змочіть швабру теплою водою, потім розпиліть розчин на головку швабри.
- Швабра як зазвичай.
- Якщо подушечка з мікрофібри забруднена, просто промийте її та продовжуйте мити.
- Коли закінчите, прополощіть швабру та збережіть її. Подорож через вашу пральну машину – це все, що їй потрібно.
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