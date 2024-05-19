Помыть пол без разводов – это еще тот вызов для современных хозяек, но волноваться не нужно, ведь эта задача вполне реальна. Вот как правильно помыть пол без разводов:
Как помыть пол без разводов
Помутнение пола с разводами чаще всего является результатом чистого накопления, поэтому решение простое: избавьтесь от слоя, который вызывает проблему, а затем используйте соответствующий продукт и технику для его нанесения. Рассмотрите следующие варианты:
- Смесь аммиака: одна чашка аммиака на каждый галлон воды необходима, чтобы помыть пол без разводов. Используйте эту смесь осторожно, чтобы избежать дальнейшего повреждения слишком большим количеством воды.
- Снимите обработку: это агрессивный вариант, но шлифовка и лакировка возвращают вашему полу их первоначальную красоту.
Как очистить ламинат и деревянный пол
Мыть ламинат и деревянный пол легко, если использовать соответствующую швабру и следовать следующим советам по мойке пола. Воспользуйтесь следующим руководством, чтобы научиться легко помыть пол без разводов, такой как ламинат и пол из дерева.
Вот все, что вам понадобится:
- Швабра из микрофибры
Правильная швабра меняет все на свете. Лучше всего использовать швабру из микрофибры. Швабра из микрофибры скользит, легко собирая грязь и шерсть домашних животных. Благодаря поворотной головке швабры можно легко охватить большую площадь. Им тоже нужно меньше воды. Поскольку ламинированные полы могут деформироваться, чем меньше воды, тем лучше.
2. Очищающий раствор
Здесь у вас есть выбор. Вы можете приобрести чистящее средство изготовителя или сделать его самостоятельно. Какой бы способ вы ни выбрали, вам понадобятся швабра и пульверизатор.
ПРОСТЫЕ ИНСТРУКЦИИ
- Вытрите пол сухой шваброй из микрофибры. Это избавит вас от грязи и пыли.
- Смочите швабру теплой водой, затем распылите раствор на головку швабры.
- Швабра как обычно.
- Если подушечка из микрофибры загрязнена, просто промойте ее и продолжайте мыть.
- Когда закончите, прополощите швабру и сохраните ее. Путешествие через вашу стиральную машину – это все, что ей нужно.
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