Згідно з астрологією , у всіх нас є кілька негативних рис особистості, змішаних з позитивними, але чи є якісь знаки зодіаку відверто небезпечними?

Грунтуючись на типових рисах характеру та статистичних даних, ось найнебезпечніші знаки зодіаку:

Козеріг (22 грудня – 19 січня).

Козеріг – найнебезпечніший знак зодіаку, оскільки цей знак, швидше за все, виявиться злочинцем на всі руки з необережним характером. Козеріг добре підготовлений до скоєння злочинів будь-якого характеру, чи то дрібне кишенькове злодійство чи серйозніше вбивство. Їх недолік у тому, що вони необережні та їх легко зловити.

2. Лев (23 липня – 23 серпня).

Лев може здатися психотичним із запальним характером. Керовані вогненною енергією і представлені Левом, Леви, як відомо, імпульсивні і дозволяють своєму характеру брати над собою верх, що іноді робить їх небезпечними, перебуваючи поряд у невідповідний час.

3. Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Що робить Скорпіона небезпечним, так це його схильність до ревнощів, агресивності та садизму. Іноді ревнивий та агресивний Скорпіон може бути надзвичайно небезпечним за невідповідних обставин. Їхня садистська натура змушує їх маніпулювати іншими, і навіть якщо вони не вчиняють злочинів самостійно, вони легко можуть смикати за ниточки.

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