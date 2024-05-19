Астрологія може бути інструментом самосвідомості та розуміння.

Тому, перш ніж хтось занадто захопиться лайкою себе за свої недоліки, важливо відзначити, що ці «погані» риси не роблять вас поганою людиною за своєю суттю.

Овен: Зарозумілість

Ви один із тих, хто закочує істерику, якщо не отримуєш того, що хочеш. Не кажучи вже про те, що є тільки одна думка, яку варто поважати, і це ваша, тому що ви Овен, а це означає, що ви завжди маєте рацію і що її неможливо заперечувати.

Телець: упертість

У вас репутація найупертішої істоти на світі. Цей «упертий, бичачий» підхід може спрацювати для вас, але точно не спрацює ні для кого іншого.

Близнюки: нерішучість.

Зберіться, Близнюки, бо вся ця штука «я не можу вирішити» починає нас усіх стомлювати. Ви насправді ніколи не ухвалюєте це рішення, і поки ми чекаємо і чекаємо, ви, схоже, все одно нас ігноруєте. Ви живете у своєму власному світі, і в ньому немає місця ні для кого іншого.

Рак: нечесність

Що з тобою не так, Раку, так це те, що ти брехун, і ми все це знаємо. Ви намагалися переконати нас, що ви ідеальна людина, що складається з любові, світла і бульбашок-єдинорогів, але правда в тому, що ви всього лише звичайна людина, як і всі ми.

Лев: Хвастовство

Ви - хвалько, який не завжди має підкріплення. Так, звичайно, Лев має репутацію людини, яка любить бути в центрі уваги і приковує до себе увагу, але ніхто ніколи не говорив, що у вас є справжній талант, який підтверджує це.

Діва: засуджуюча

Ви ізолюєте і виключаєте всіх у своєму житті, і рано чи пізно навіть ті, хто любить і люблять вас, зрештою дізнаються, хто ви насправді, і просто злиться на вас. Можливо, вам захочеться перестати засуджувати всіх і все, що ви бачите, але знову ж таки ви не можете, тому що ви Діва.

Терези: Пасивна агресивність.

Ми зрозуміли, не хочете сперечатися. Ви залишите місце події, щоб уникнути конфлікту. Зрозуміло. Чого ми терпіти не можемо і дуже, дуже очевидно, так це того, що не можна говорити те, що в тебе на думці.

Скорпіон: Інтенсивність

Ви не можете змінитись. Ви застрягли на своєму шляху. Ви вирішили, що у вас є власна релігія, і що це ваш шлях чи дорога. Настав час розплющити очі і поглянути на всіх людей, які просто не хочуть сповідати вашу релігію.

Стрілець: стриманий

Ви настільки занурені у свій особистий світ чудес, що забуваєте прості речі в житті, такі як дружба... або взагалі стосунки з іншою людиною.

Козеріг: Емоційно закритий.

Ви пригнічуєте свої почуття знову і знову, а потім, нарешті, одного прекрасного дня все це виходить назовні.

Водолій: Маніпулятивний

Вам подобається мовчати. Це все добре, поки ми, звичайно, не зрозуміємо, чому ви так мовчали: ви планували знищення.

Риби: надто чутливі.

Це важке життя, і ніщо не ускладнює його, ніж наявність поруч «тої людини», яка плаче, стогнає і поглинає всю увагу, щоб ми всі могли взаємно відсвяткувати той факт, що наш друг-Риби просто трохи чутливіший і заслуговує більше уваги, ніж інші.

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