Астрология может служить инструментом самосознания и понимания.

Поэтому, прежде чем кто-то слишком увлечется руганием себя за свои недостатки, важно отметить, что эти «плохие» черты не делают вас плохим человеком по своей сути.

Овен: Высокомерие

Вы один их тех, кто закатывает истерику, если не получаешь того, что хочешь. Не говоря уже о том, что есть только одно мнение, которое стоит уважать, и это ваше, потому что вы Овен, а это означает, что вы всегда правы и что его невозможно оспаривать.

Телец: упрямство

У вас репутация самого упрямого существа на свете. Этот «упрямый, бычий» подход может сработать для вас, но уж точно не сработает ни для кого другого.

Близнецы: нерешительность.

Соберитесь, Близнецы, потому что вся эта штука «я не могу решить» начинает нас всех утомлять. Вы на самом деле никогда не принимаете это решение, и пока мы ждем и ждем, вы, похоже, все равно нас игнорируете. Вы живете в своем собственном мире, и в нем нет места ни для кого другого.

Рак: нечестность

Что с тобой не так, Рак, так это то, что ты лжец, и мы все это знаем. Вы пытались убедить нас, что вы идеальный человек, состоящий из любви, света и пузырей-единорогов, но правда в том, что вы всего лишь обычный человек, как и все мы.

Лев: Хвастовство

Вы — хвастун, который не всегда имеет подкрепления. Да, конечно, Лев имеет репутацию человека, любящего быть в центре внимания и приковывающего к себе внимание, но никто никогда не говорил, что у вас есть настоящий талант, подтверждающий это.

Дева: осуждающая

Вы изолируете и исключаете всех в своей жизни, и рано или поздно даже те, кто любит и обожают вас, в конце концов узнают, кто вы на самом деле, и просто злятся на вас. Возможно, вам захочется перестать осуждать всех и все, что вы видите, но опять же, вы не можете, потому что вы Дева.

Весы: Пассивная агрессивность.

Мы поняли, не хотите спорить. Вы покинете место происшествия, чтобы уйти от конфликта. Понятно. Чего мы терпеть не можем и что очень, очень очевидно, так это того, что нельзя говорить то, что у тебя на уме.

Скорпион: Интенсивность

Вы не можете измениться. Вы застряли на своем пути. Вы решили, что у вас есть собственная религия, и что это ваш путь или дорога. Пришло время открыть глаза и взглянуть на всех людей, которые просто не хотят исповедовать вашу религию.

Стрелец: сдержанный

Вы настолько погружены в свой личный мир чудес, что забываете простые вещи в жизни, такие как дружба... или вообще отношения с другим человеком.

Козерог: Эмоционально закрыт.

Вы подавляете свои чувства снова и снова, а потом, наконец, в один прекрасный день все это выходит наружу.

Водолей: Манипулятивный

Вам нравится молчать. Это все хорошо, пока, конечно, мы не поймем, почему вы так молчали: вы планировали уничтожение.

Рыбы: слишком чувствительны.

Это тяжелая жизнь, и ничто не усложняет ее, чем наличие рядом «того человека», который плачет, стонает и поглощает все внимание, чтобы мы все могли взаимно отпраздновать тот факт, что наш друг-Рыбы просто немного более чувствителен и заслуживает больше внимания, чем другие.

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