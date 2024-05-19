Налийте 2 склянки білого оцту в миску, яку можна мити в посудомийній машині, і поставте миску на нижню полицю порожньої посудомийної машини. Виберіть цикл посудомийної машини з сушінням на повітрі або енергозберігаючим сушінням і натисніть «Пуск». Під час циклу оцет змішується з водою для миття, щоб позбутися запаху у посудомийній машині та очистити її. Після завершення циклу миття ви можете використовувати посудомийну машину як зазвичай.