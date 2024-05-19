Позбутися запаху у посудомийній машині - завдання не з простих, а іноді воно навіть потребує втручення фахівця. Однак, ви можете спробувати використати ці п'ять простих кроків, щоб спробувати впоратися з цим завданням самостійно.
Крок 1: Спорожніть посудомийну машину
Перш ніж почати, очистіть посудомийну машину від залишків посуду, скляного посуду та приладдя для полегшення доступу до внутрішньої частини посудомийної машини.
Крок 2: Зніміть і очистіть фільтр
Витягніть нижню полицю для посуду та вийміть фільтр посудомийної машини. Конкретні інструкції щодо видалення фільтра можуть відрізнятися залежно від моделі, тому перед тим, як продовжити, обов’язково ознайомтеся з інструкцією до продукту. Потім очистіть фільтр від будь-якого сміття та очистіть фільтр, змочивши його в теплій мильній воді. Щоб уникнути прилиплих частинок, ви можете обережно почистити фільтр щіткою з м’якою щетиною. Поверніть щойно очищений фільтр у посудомийну машину.
Крок 3: Очистіть внутрішню частину посудомийної машини
Налийте 2 склянки білого оцту в миску, яку можна мити в посудомийній машині, і поставте миску на нижню полицю порожньої посудомийної машини. Виберіть цикл посудомийної машини з сушінням на повітрі або енергозберігаючим сушінням і натисніть «Пуск». Під час циклу оцет змішується з водою для миття, щоб позбутися запаху у посудомийній машині та очистити її. Після завершення циклу миття ви можете використовувати посудомийну машину як зазвичай.
Крок 4: Очистіть ущільнення прокладки
Без регулярного обслуговування в щілинах ущільнювальних прокладок вашої посудомийної машини може з’явитися цвіль і цвіль, що може створити затхлий запах. Витріть губкою та теплою мильною водою будь-які накопичення на ущільненнях прокладки, а потім витріть насухо чистим рушником, аби позбутися запаху у посудомийній машині.
Крок 5. Заплануйте обслуговування з ліцензованим фахівцем.
Якщо ваша посудомийна машина все ще неприємно пахне після виконання попередніх порад можливо, у вас засмічений зливний шланг. Це більш складна проблема, яку повинен діагностувати та усунути фахівець. Самостійно позбутися запаху у посудомийній машині в такому випадку не вийде.
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