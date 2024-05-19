Избавиться от запаха в посудомоечной машине – задача не из простых, а иногда она даже нуждается в вмешательстве специалиста. Однако вы можете попытаться использовать эти пять простых шагов, чтобы попытаться справиться с этой задачей самостоятельно.
Шаг 1: Опустите посудомоечную машину
Перед началом очистите посудомоечную машину от остатков посуды, стеклянной посуды и принадлежностей для облегчения доступа к внутренней части посудомоечной машины.
Шаг 2: Снимите и очистите фильтр
Извлеките нижнюю полку для посуды и извлеките фильтр посудомоечной машины. Конкретные инструкции по удалению фильтра могут отличаться в зависимости от модели, поэтому перед продолжением обязательно ознакомьтесь с инструкцией к продукту. Затем очистите фильтр от мусора и очистите фильтр, смочив его в теплой мыльной воде. Чтобы избежать прилипших частиц, можно осторожно почистить фильтр щеткой с мягкой щетиной. Поверните свежий фильтр в посудомоечную машину.
Шаг 3: Очистите внутреннюю часть посудомоечной машины
Налейте 2 стакана белого уксуса в миску, которую можно мыть в посудомоечной машине, и поставьте миску на нижнюю полку пустой посудомоечной машины. Выберите цикл посудомоечной машины с сушкой на воздухе или энергосберегающей сушкой и нажмите «Пуск». Во время цикла уксус смешивается с водой для мытья, чтобы избавиться от запаха в посудомоечной машине и очистить ее. После завершения цикла мойки можно использовать посудомоечную машину как обычно.
Шаг 4: Очистите уплотнение прокладки
Без регулярного обслуживания в щелях уплотнительных прокладок посудомоечной машины может появиться плесень и плесень, что может создать затхлый запах. Вытрите губкой и теплой мыльной водой любые накопления на уплотнениях прокладки, а затем протрите насухо чистым полотенцем, чтобы избавиться от запаха в посудомоечной машине.
Шаг 5. Запланируйте обслуживание с лицензированным специалистом.
Если посудомоечная машина все еще неприятно пахнет после выполнения предыдущих советов возможно, у вас засорен сливной шланг. Это более сложная проблема, которую должен диагностировать и устранить специалист. Самостоятельно избавиться от запаха в посудомоечной машине в таком случае не получится.
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