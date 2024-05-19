Налейте 2 стакана белого уксуса в миску, которую можно мыть в посудомоечной машине, и поставьте миску на нижнюю полку пустой посудомоечной машины. Выберите цикл посудомоечной машины с сушкой на воздухе или энергосберегающей сушкой и нажмите «Пуск». Во время цикла уксус смешивается с водой для мытья, чтобы избавиться от запаха в посудомоечной машине и очистить ее. После завершения цикла мойки можно использовать посудомоечную машину как обычно.