Очистити індукційну плиту доволі легко, адже цей процес практично такий самий, як і процес чищення будь-якої іншої плити. Просто скористайтеся покроковою інструкцією, і у вас все вийде.
Крок 1. Очистіть варильну панель
Після того, як ви дочекалися, поки ваша варильна поверхня охолоне, скористайтеся безпечним інструментом для очищення індукційної плити, щоб видалити залишки. Тримайте скребок рівно на поверхні, щоб не ризикувати подряпати та пошкодити плиту.
Підказка для очищення
Уоли ви вирішите очистити індукційну плиту, переконайтеся, що вона охолоне, почекайте поки вона не стане теплою, але не гарячою на дотик. Це полегшує очищення залишків, оскільки вони швидше розкладаються. Багато індукційних плит мають індикатори, які показують, чи поверхня ще гаряча.
Крок 2: Очистіть поверхню плити
Коли ваша варильна поверхня повністю охолоне і перестане бути теплою, додайте безпечний розчин для чищення поверхні вашої індукційної варильної поверхні. Дайте розчину відпочити принаймні 10 хвилин або відповідно до інструкцій до виробу, перш ніж витерти поверхню варильної поверхні кухонним рушником.
Підказка для очищення
Перед тим, як нанести невелику кількість засобу для чищення варильної поверхні, струсіть пляшку засобу для чищення кухонних поверхонь. Потім круговими рухами протріть рушником поверхню плити.
Крок 3: відполіруйте індукційну плиту
Використовуйте неабразивну серветку або м’яку суху тканину, щоб витерти залишки обраного очищувача. Завершіть цей крок, протерши варильну панель сухим рушником або тканиною з мікрофібри. Ось і все - вам вдалося очистити індукційну плиту.
Крок 4. За потреби повторіть очищення
Якщо ви помітили залишки пригорілих залишків, просто повторюйте ці кроки, доки вам не вдасться очистити індукційну плиту до блиску.
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Крок 1 : Почистіть варильну панель
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Крок 2 : Очистіть поверхню плити
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Крок 3 : відполіруйте індукційну плиту
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