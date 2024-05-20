Після того, як ви дочекалися, поки ваша варильна поверхня охолоне, скористайтеся безпечним інструментом для очищення індукційної плити, щоб видалити залишки. Тримайте скребок рівно на поверхні, щоб не ризикувати подряпати та пошкодити плиту.

Підказка для очищення

Уоли ви вирішите очистити індукційну плиту, переконайтеся, що вона охолоне, почекайте поки вона не стане теплою, але не гарячою на дотик. Це полегшує очищення залишків, оскільки вони швидше розкладаються. Багато індукційних плит мають індикатори, які показують, чи поверхня ще гаряча.