После того, как вы дождались, пока ваша варочная поверхность остынет, воспользуйтесь безопасным инструментом для очистки индукционной плиты, чтобы удалить остатки. Держите скребок ровно на поверхности, чтобы не рисковать поцарапать и повредить плиту.

Подсказка для очистки

Уолы вы решите очистить индукционную плиту, убедитесь, что она остынет, подождите пока она не станет теплой, но не горячей на ощупь. Это облегчает очищение остатков, поскольку они быстрее разлагаются. Многие индукционные плиты имеют индикаторы, которые показывают, поверхность ли еще горячая.