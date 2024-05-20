Очистить индукционную плиту довольно легко, ведь этот процесс практически такой же, как процесс чистки любой другой плиты. Просто воспользуйтесь пошаговой инструкцией, и у вас все получится.
Шаг 1. Очистите варочную панель
После того, как вы дождались, пока ваша варочная поверхность остынет, воспользуйтесь безопасным инструментом для очистки индукционной плиты, чтобы удалить остатки. Держите скребок ровно на поверхности, чтобы не рисковать поцарапать и повредить плиту.
Подсказка для очистки
Уолы вы решите очистить индукционную плиту, убедитесь, что она остынет, подождите пока она не станет теплой, но не горячей на ощупь. Это облегчает очищение остатков, поскольку они быстрее разлагаются. Многие индукционные плиты имеют индикаторы, которые показывают, поверхность ли еще горячая.
Шаг 2: Очистите поверхность плиты
Когда ваша варочная поверхность полностью охладится и перестанет быть теплой, добавьте безопасный раствор для чистки поверхности вашей варочной индукционной поверхности. Дайте раствору отдохнуть по крайней мере 10 минут или в соответствии с инструкциями к изделию, прежде чем вытереть поверхность варочной поверхности полотенцем.
Подсказка для очистки
Перед тем, как нанести небольшое количество чистящего средства, стряхните бутылку чистящего средства . Затем круговыми движениями протрите полотенцем поверхность плиты.
Шаг 3: отполируйте индукционную плиту
Используйте неабразивную салфетку или мягкую сухую ткань, чтобы вытереть остатки выбранного очистителя. Завершите этот шаг, протерев варочную панель сухим полотенцем или тканью из микрофибры. Вот и все – вам удалось очистить индукционную плиту.
Шаг 4. При необходимости повторите очищение
Если вы заметили остатки пригоревших остатков, просто повторяйте эти шаги, пока не удастся очистить индукционную плиту до блеска.
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Шаг 1 : Очистите варочную панель
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Шаг 2 : Очистите поверхность плиты
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Шаг 3 : отполируйте индукционную плиту
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