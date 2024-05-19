Поки ви не переконаєтеся, що вам вдалося повністю вивести плями від поту, найкраще висушити сорочку на повітрі. Тепло від сушарки може закріпити будь-які залишки плям — навіть плями, які можуть бути невидимими, поки одяг ще мокрий.