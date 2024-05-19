Щоб вивести плями від поту на білих і кольорових сорочках, вам не потрібно бігти у магазин за спеціальними засобами, адже з цим завданням чудово впораються домашні продукти.
Крок 1: Змішайте розчин для замочування
Змішайте 2 склянки води та 1 склянку білого оцту в ємності. Помістіть забруднену сорочку в цей розчин і дайте їй постояти 30 хвилин.
Крок 2: видаліть надлишок води
Після того, як ваша сорочка просочиться розчином протягом 30 хвилин, обережно вичавіть зайву рідину з сорочки та покладіть її на чисту поверхню. Уникайте викручування та скручування одягу.
Крок 3: Приготуйте пасту для виведення плям
Додайте ½ склянки харчової соди, 1 столову ложку солі та 1 столову ложку перекису водню в миску та ретельно перемішайте до утворення пасти.
Крок 4: Почистіть пляму
Нанесіть пасту ложкою або старою зубною щіткою на плями від поту і дайте суміші постояти на сорочці принаймні 20 хвилин. Потім пальцями втирайте суміш у плями. Це має допомогти вивести плями від поту.
Крок 5: Машинне прання
Періть сорочку при найвищій температурі, рекомендованій на етикетці догляду.
Крок 6: Висушіть на повітрі
Поки ви не переконаєтеся, що вам вдалося повністю вивести плями від поту, найкраще висушити сорочку на повітрі. Тепло від сушарки може закріпити будь-які залишки плям — навіть плями, які можуть бути невидимими, поки одяг ще мокрий.
Крок 7: повторіть (необов’язково)
Якщо після завершення цього процесу на вашому одязі все ще залишаються плями, ви можете повторити ці кроки стільки разів, скільки потрібно, доки вам не вдасться вивести плями від поту цілком і повністю.
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