Чтобы вывести пятна от пота на белых и цветных рубашках, вам не нужно бежать в магазин за специальными средствами, ведь с этой задачей отлично справятся домашние продукты.
Шаг 1: Смешайте раствор для замачивания
Смешайте 2 стакана воды и 1 стакан белого уксуса в емкости. Поместите грязную рубашку в этот раствор и дайте ей постоять 30 минут.
Шаг 2: удалите избыток воды
После того, как ваша рубашка пропитается раствором в течение 30 минут, осторожно выдавите излишнюю жидкость из рубашки и положите ее на чистую поверхность. Избегайте выкручивания и скручивания одежды.
Шаг 3: Приготовьте пасту для пятновыводителя
Добавьте ½ стакана пищевой соды, 1 столовую ложку соли и 1 столовую ложку перекиси водорода в миску и тщательно перемешайте до образования пасты.
Шаг 4: Очистите пятно
Нанесите пасту ложкой или старой зубной щеткой на пятна от пота и дайте смеси постоять на рубашке не менее 20 минут. Затем пальцами вотрите смесь в пятна. Это должно помочь вывести пятна от пота.
Шаг 5: Машинная стирка
Стирайте рубашку при высокой температуре, рекомендованной на этикетке ухода.
Шаг 6: Высушите на воздухе
Пока вы не убедитесь, что вам удалось полностью вывести пятна от пота, лучше высушить рубашку на воздухе. Тепло от сушилки может закрепить любые остатки пятен – даже пятна, которые могут быть невидимыми, пока одежда еще мокрая.
Шаг 7: повторите (необязательно)
Если после завершения этого процесса на вашей одежде все еще остаются пятна, вы можете повторить эти шаги столько раз, сколько нужно, пока вам не удастся вывести пятна от пота целиком и полностью.
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