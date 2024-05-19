Пока вы не убедитесь, что вам удалось полностью вывести пятна от пота, лучше высушить рубашку на воздухе. Тепло от сушилки может закрепить любые остатки пятен – даже пятна, которые могут быть невидимыми, пока одежда еще мокрая.