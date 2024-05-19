Щоб відбілити пожовклий білий одяг, вам не потрібно використовувати надто агресивні хімічні засоби, адже існують способи з домашніми продуктами, які можуть вам допомогти.
1. Використовуйте відбілюючий розчин
Відбілювачі для білизни створені, щоб зробити вашу тканину яскравішою. Їх можна використовувати, щоб освітлити білу білизну, а також видалити колір, який міг потекти з яскравих тканин. Щоб використовувати цей розчин, уважно дотримуйтесь інструкцій на упаковці, оскільки конкретне дозування може відрізнятися залежно від марки. Більшість відбілюючих розчинів можна використовувати як попередню обробку або в тандемі зі стандартним миючим засобом під час циклу прання.
2. Використовуйте відбілювач на основі кисню
Відбілювання одягу кисневим відбілювачем може зайняти більше часу. Зазвичай білий одяг потрібно замочити в розчині кисневого відбілювача (а не хлорного відбілювача) і води, дотримуючись інструкцій, наданих виробником відбілювача, перш ніж його можна буде прати звичайним миючим засобом у звичайному циклі прання.
Певні тканини, такі як вовна, шовк або замша, не повинні контактувати з кисневим відбілювачем, оскільки це може призвести до пошкодження одягу. Завжди дивіться етикетку щодо догляду за білизною перед тим, як відбілити пожовклий білий одяг, щоб не пошкодити речі.
3. Використовуйте харчову соду
Використовуючи харчову соду, щоб відбілити пожовклий білий одяг, ви можете застосувати кілька підходів. Перший варіант – просто додати харчову соду безпосередньо в пральну машину перед вибором циклу прання. Не додавайте його в дозатор миючого засобу, оскільки це може призвести до засмічення.
Другий спосіб використання харчової соди, щоб відбілити пожовклий білий одяг полягає в тому, щоб створити розчин харчової соди та води, щоб замочити білий одяг приблизно на годину перед тим, як його випрати за допомогою циклу прання «білих речей».
4. Використовуйте оцет
Як і харчову соду, ви можете використовувати дистильований білий оцет як розчин для попередньої обробки без відбілювача або як добавку до стандартного циклу прання. Білий оцет — це кислий розчин, який можна використовувати для освітлення білих тканин. Окрім відбілюючих властивостей, білий оцет також може допомогти нейтралізувати запахи у ваших тканинах, що робить його зручним доповненням до прання спортивного одягу.
Щоб використовувати оцет для попередньої обробки, змішайте розчин гарячої води та білого оцту та дайте білому одягу замочити від однієї години до ночі. Якщо ви хочете використовувати оцет як доповнення до звичайного циклу прання, просто додайте оцет і миючий засіб у пральну машину та виберіть потрібне налаштування.
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