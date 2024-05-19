Відбілювання одягу кисневим відбілювачем може зайняти більше часу. Зазвичай білий одяг потрібно замочити в розчині кисневого відбілювача (а не хлорного відбілювача) і води, дотримуючись інструкцій, наданих виробником відбілювача, перш ніж його можна буде прати звичайним миючим засобом у звичайному циклі прання.

Певні тканини, такі як вовна, шовк або замша, не повинні контактувати з кисневим відбілювачем, оскільки це може призвести до пошкодження одягу. Завжди дивіться етикетку щодо догляду за білизною перед тим, як відбілити пожовклий білий одяг, щоб не пошкодити речі.