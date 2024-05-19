Чтобы отбелить пожелтевшую белую одежду, вам не нужно использовать слишком агрессивные химические средства, ведь существуют способы с домашними продуктами, которые могут вам помочь.
1. Используйте отбеливающий раствор
Отбеливатель для белья создан, чтобы сделать вашу ткань ярче. Их можно использовать, чтобы осветить белое белье, а также удалить цвет, который мог потекть из ярких тканей. Чтобы использовать этот раствор, внимательно следуйте инструкциям на упаковке, поскольку конкретная дозировка может отличаться в зависимости от марки. Большинство отбеливающих растворов можно использовать в качестве предварительной обработки или в тандеме со стандартным моющим средством во время цикла стирки.
2. Используйте отбеливатель на основе кислорода
Отбеливание одежды кислородным отбеливателем может занять больше времени. Обычно белую одежду нужно замочить в растворе кислородного отбеливателя (а не хлорного отбеливателя) и воды, следуя инструкциям, предоставленным изготовителем отбеливателя, прежде чем его можно будет стирать обычным моющим средством в обычном цикле стирки.
Некоторые ткани, такие как шерсть, шелк или замша, не должны контактировать с кислородным отбеливателем, поскольку это может привести к повреждению одежды. Всегда смотрите этикетку по уходу за бельем перед тем, как отбелить пожелтевшую белую одежду, чтобы не повредить вещи.
3. Используйте пищевую соду
Используя пищевую соду, чтобы отбелить пожелтевшую белую одежду, вы можете применить несколько подходов. Первый вариант – просто добавить пищевую соду непосредственно в стиральную машину перед выбором цикла стирки. Не добавляйте его в дозатор моющего средства, поскольку это может привести к засорению.
Второй способ использования пищевой соды, чтобы отбелить пожелтевшую белую одежду состоит в том, чтобы создать раствор пищевой соды и воды, чтобы замочить белую одежду примерно на час перед тем, как ее постирать с помощью цикла стирки «белых вещей».
4. Используйте уксус
Как и пищевую соду, вы можете использовать дистиллированный белый уксус в качестве раствора для предварительной обработки без отбеливателя или в качестве добавки к стандартному циклу стирки. Белый уксус – это кислый раствор, который можно использовать для осветления белых тканей. Помимо отбеливающих свойств, белый уксус также может помочь нейтрализовать запахи в ваших тканях, что делает его удобным дополнением к стирке спортивной одежды.
Чтобы использовать уксус для предварительной обработки, смешайте раствор горячей воды и белого уксуса и дайте белой одежде замочить от одного часа до ночи. Если вы хотите использовать уксус в качестве дополнения к обычному циклу стирки, просто добавьте уксус и моющее средство в стиральную машину и выберите нужную настройку.
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