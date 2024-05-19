Отбеливание одежды кислородным отбеливателем может занять больше времени. Обычно белую одежду нужно замочить в растворе кислородного отбеливателя (а не хлорного отбеливателя) и воды, следуя инструкциям, предоставленным изготовителем отбеливателя, прежде чем его можно будет стирать обычным моющим средством в обычном цикле стирки.

Некоторые ткани, такие как шерсть, шелк или замша, не должны контактировать с кислородным отбеливателем, поскольку это может привести к повреждению одежды. Всегда смотрите этикетку по уходу за бельем перед тем, как отбелить пожелтевшую белую одежду, чтобы не повредить вещи.