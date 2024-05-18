Ваш гороскоп 18 травня вже тут, з астрологічним прогнозом для всіх знаків зодіаку.

Гороскоп на 18 травня для всіх знаків Зодіаку, дозвольте своєму істинному "я" сяяти - це напружений день, і наші почуття справді можуть бути всюди.

Уникайте великих змін, і якщо вас застане драма, шукайте спосіб піти від неї.

Якщо ваш день народження 18 травня – Ви – знак зодіаку Телець, яким керує планета Венера.

Щоденний гороскоп для знака зодіаку на 18 травня:

Овен (21 березня – 19 квітня)

Не все йде гладко, і вам слід бути обережними, щоб не виходити за межі можливого, поки не настане слушний момент.

необхідна відповідальність перед іншими.

Це може стати на заваді вашим власним планам, але хороша новина в тому, що завтра це пройде, і ви відчуєте впевненість, роблячи те, що хочете, по-своєму.

Телець (20 квітня – 20 травня)

Місяць у Леві наголошує на вашому бажанні триматися ближче до будинку і те, що ви знаєте. Надійність — ваша найсильніша риса, тож насправді це добрий початок дня.

можуть виникнути деякі зіткнення з авторитетними фігурами, але немає нічого, з чим ви не могли б упоратися.

Спирайтеся на свої сильні сторони, оскільки це справить враження на інших. Оскільки ви схильні плисти за течією, коли справа доходить до дотримання правил і гарної гри, це працює на вашу користь.

Близнюки (21 травня – 20 червня)

Місяць у Леві привносить у розмови велику сміливість, і ви можете взяти на себе ініціативу і навіть обстоювати теми, які вам подобаються.

Можливо, ви не «найкращий» слухач, і це може бути важко розпізнати в собі, але постарайтеся щосили.

Рак (21 червня – 22 липня)

Час - гроші, і вам може бути важко не розрахувати свою особисту цінність на основі того, що ви заробляєте.

День може викликати зелені очі, коли ви порівнюєте себе з іншими. Постарайтеся не потрапити у пастку конкуренції.

Добре бути мотивованим тим, що відбувається навколо вас, але не дозволяйте собі почуватися пригніченим або поглиненим, якщо ви ще не повністю там, де хочете бути.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Насамперед. Коли Місяць у вашому знаку, ви захочете «вчиняти по-своєму» і, коли зможете, говоріть за себе, але стежте за своїм его. Це може завдати вам неприємностей.

У вашому сонячному будинку зобов'язань, і якщо ви намагаєтеся наводити мости, а не спалювати їх, будьте ласкаві.

Ви отримаєте набагато більше того, чого хочете, якщо допоможете іншим отримати те саме, що й вони.

Діва (23 серпня – 22 вересня)

Намагайтеся не розумітися на людях, які вже зарекомендували себе непередбачуваністю.

Місяць у вашому ворожому секторі нагадує вашу інтуїцію і чуття про те, кому можна довіряти і кого потрібно тримати на відстані витягнутої руки.

Відчуття, що ви потрапили на ворожу територію, може викликати у вас стрес. Якщо це взагалі можливо, залиште все як є.

Терези (23 вересня – 22 жовтня)

Ви не можете вибирати, з ким пов'язані, але можете вибирати друзів.

З тієї чи іншої причини вдома можуть бути складні справи. Відносини, спосіб мислення та очікування можуть змусити вас відчувати себе пригніченим.

Добре, коли у вашому житті є люди, які підтримують вас та надихають, допомагаючи вам побачити, що друзі насправді є подарунком у вашому житті.

Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада)

Зберігайте впевненість у собі, особливо у перший день повернення до офісу після того, як під час пандемії ви працювали віддалено.

Навіть якщо ви нервуєте, частина вас може почуватися комфортно у зв'язку зі змінами, навіть якщо ви дійсно не хотіли, щоб перехід відбувся.

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ще зарано брати на себе роль вчителя з предмета, який ви ще не освоїли.

Бажання поділитися тим, що ви вивчаєте, це нормально, але зараз це занадто ризиковано.

Ваша гордість може постраждати, якщо їй кинути виклик.

Козеріг (22 грудня – 19 січня)

Це може бути суперконкурентний день.

Але це те, на що ви підписалися, і знали, що дорога буде непростою.

Ви віддаєте справі все, що у вас є, а коли щось не виходить, тисніть сильніше. Не дозволяйте опору збити вас з пантелику, завтра буде набагато легше.

Водолій (20 січня – 18 лютого)

Важко відокремити себе від справ, які мають для вас особисте значення, і коли ставки здаються високими через любов чи вашу відданість іншій людині.

Ситуація стає напруженою, коли ви доклали всіх зусиль, щоб все виправити.

Вам може виявитись все важче продовжувати це робити, якщо ви відчуваєте, що вас не розуміють, не чують або не поважають.

Риби (19 лютого – 20 березня)

Люди, які не розуміють або не хочуть, щоб ви досягли успіху, можуть спробувати змусити вас відчути, що ви робите щось не так чи некомпетентні.

Знаходьте радість у подорожі і сприймайте весь процес як успіх, особливо якщо ви слідуєте складеному вами плану.

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