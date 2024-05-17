Піддавання джинсів прямому нагріванню в сушарці може привести до усадки, вицвітання або пожовтіння деніму, а також може призвести до пошкодження еластичних джинсових тканин, які містять спандекс або лайкру. Якщо вам потрібно використовувати сушильну машину, виберіть цикл із низьким нагріванням або без нього та використовуйте кульки для сушіння, щоб ваші джинси не перекидалися. Найкращий спосіб висушити джинси – розвісити їх на повітрі:

Зніміть джинси, поки вони ще трохи вологі, потім розтягніть шви та повісьте їх, щоб закінчити висихання. Коли вони повністю висохнуть, ви можете повісити або скласти джинси, щоб зберігати їх у ящику або на полиці.

Порада щодо чищення: ви можете прати джинси вручну, щоб зберегти цілісність матеріалу з часом.

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