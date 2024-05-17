Правильно прати джинси - це доволі складне завдання, і зазвичай багато з нас зіштовхуються з тим, що після прання джинси втрачають свою форму. Однак, існують три кроки, які можуть врятувати ситуацію. Ось вони:
Джинси, які колись вважалися основним, довговічним робочим одягом, тепер представлені у величезній різноманітності стилів і кольорів. Хоча ви завжди повинні ознайомитися з інструкціями по догляду перед пранням або сушінням джинсів, є кілька простих кроків, які стосуються всіх типів деніму.
Крок 1. Використовуйте делікатний або щадний цикл
Денім може здатися жорсткою тканиною, але це не означає, що ви повинні вибирати інтенсивний цикл прання. Натомість оберіть делікатний або м’який цикл і використовуйте холодну воду, коли вирішите прати джинси. Це допоможе уникнути усадки або вицвітання. Вибирайте м’який миючий засіб, особливо спеціально розроблений для темного одягу, якщо ваші джинси сині або чорні.
Крок 2. Потрібно прати джинси навиворіт
Вивертайте джинси навиворіт під час прання, щоб захистити волокна на зовнішній стороні джинсів від тертя та прямого впливу миючого засобу, що допомагає запобігти вицвітанню. Однак нерідко з джинсів стікає фарба, особливо якщо вони нові. Перш ніж кинути джинси в пральню, прочитайте інструкції з догляду, щоб дізнатися, чи потрібно прати їх окремо. Якщо вам доводиться прати джинси разом з іншим одягом, спробуйте випрати їх з джинсами або одягом такого ж кольору.
Крок 3. Повісьте джинси, щоб вони висохли на повітрі, або використовуйте цикл без нагрівання
Піддавання джинсів прямому нагріванню в сушарці може привести до усадки, вицвітання або пожовтіння деніму, а також може призвести до пошкодження еластичних джинсових тканин, які містять спандекс або лайкру. Якщо вам потрібно використовувати сушильну машину, виберіть цикл із низьким нагріванням або без нього та використовуйте кульки для сушіння, щоб ваші джинси не перекидалися. Найкращий спосіб висушити джинси – розвісити їх на повітрі:
Зніміть джинси, поки вони ще трохи вологі, потім розтягніть шви та повісьте їх, щоб закінчити висихання. Коли вони повністю висохнуть, ви можете повісити або скласти джинси, щоб зберігати їх у ящику або на полиці.
Порада щодо чищення: ви можете прати джинси вручну, щоб зберегти цілісність матеріалу з часом.
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