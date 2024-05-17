Правильно стирать джинсы – это довольно сложная задача, и обычно многие из нас сталкиваются с тем, что после стирки джинсы теряют свою форму. Однако существуют три шага, которые могут спасти ситуацию. Вот они:
Джинсы, когда-то считавшиеся основной, долговечной рабочей одеждой, теперь представлены в огромном разнообразии стилей и цветов. Хотя вы всегда должны ознакомиться с инструкциями по уходу перед стиркой или сушкой джинсов, есть несколько простых шагов, касающихся всех типов денима.
Шаг 1. Используйте щадящий или щадящий цикл
Деним может показаться жесткой тканью, но это не значит, что вы должны выбирать интенсивный цикл стирки. Выберите деликатный или мягкий цикл и используйте холодную воду, когда решите стирать джинсы. Это поможет избежать усадки или выцветания. Выбирайте мягкое моющее средство, особенно специально разработанное для темной одежды, если ваши джинсы синие или черные.
Шаг 2. Нужно стирать джинсы наизнанку
Выворачивайте джинсы наизнанку во время стирки, чтобы защитить волокна на внешней стороне джинсов от трения и прямого воздействия моющего средства, что помогает предотвратить выцветание. Однако нередко из джинсов стекает краска, особенно если они новые. Прежде чем бросить джинсы в прачечную, прочтите инструкции по уходу, чтобы узнать, нужно ли стирать их отдельно. Если вам приходится стирать джинсы вместе с другой одеждой, попробуйте постирать их с джинсами или одеждой того же цвета.
Шаг 3. Повесьте джинсы, чтобы они высохли на воздухе, или используйте цикл без нагрева.
Поддача джинсов прямому нагреву в сушилке может привести к усадке, выцветанию или пожелтению денима, а также может привести к повреждению эластичных джинсовых тканей, содержащих спандекс или лайкру. Если вам нужно использовать сушильную машину, выберите цикл с низким нагреванием или без него и используйте шарики для сушки, чтобы ваши джинсы не опрокидывались. Лучший способ высушить джинсы – развесить их на воздухе:
Снимите джинсы, пока они немного влажные, затем растяните швы и повесьте их, чтобы закончить высыхание. Когда они полностью высохнут, вы можете повесить или сложить джинсы, чтобы хранить их в ящике или на полке.
Совет по чистке: вы можете стирать джинсы вручную, чтобы сохранить целостность материала со временем.
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