Поддача джинсов прямому нагреву в сушилке может привести к усадке, выцветанию или пожелтению денима, а также может привести к повреждению эластичных джинсовых тканей, содержащих спандекс или лайкру. Если вам нужно использовать сушильную машину, выберите цикл с низким нагреванием или без него и используйте шарики для сушки, чтобы ваши джинсы не опрокидывались. Лучший способ высушить джинсы – развесить их на воздухе:

Снимите джинсы, пока они немного влажные, затем растяните швы и повесьте их, чтобы закончить высыхание. Когда они полностью высохнут, вы можете повесить или сложить джинсы, чтобы хранить их в ящике или на полке.

Совет по чистке: вы можете стирать джинсы вручную, чтобы сохранить целостность материала со временем.

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