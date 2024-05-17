Ви можете скористатися детальною інструкцією, щоб видалити плями від масла та жиру на одязі.

Видалити плями від масла та жиру на одязі буває складно, адже іноді вони в'їдають надто глибоко у тканину і зовсім не хочуть її покидати. Проте, все ж існує спосіб позбутися цих ненависних плям.

Як видалити плями від масла та жиру на одязі

Трапляються нещасні випадки, як і плями, але масляні та жирні плями можна видалити. Найважливіше пам’ятати, що чим швидше ви усунете пляму, тим більше шансів на успіх. Дотримуйтесь цих кроків, щоб допомогти видалити жирні та масляні плями з одягу.

Крок 1: видаліть надлишки масла

Промокніть надлишки масла або жиру з одягу паперовим рушником. Ви також можете використовувати тупий ніж для масла, щоб обережно зішкребти його з тканини, якщо це необхідно. Крок 2: попередньо обробіть тканину Нанесіть на проблемну ділянку невелику кількість рідкого засобу для миття посуду та дайте йому вбратися приблизно 10 хвилин. Це має допомогти видалити плями від масла та жиру на одязі. Повністю змийте засіб для миття посуду з одягу, перш ніж класти його в пральну машину. Для міцних тканин, таких як бавовна та денім, ви можете обережно втерти засіб для миття посуду в тканину перед полосканням. Крок 3: Вимийте Виперіть одяг у машині з найтеплішою водою, дозволеною на етикетці догляду за одягом, щоб остаточно видалити плями від масла та жиру на одязі. Крок 4: Висушіть Висушіть одяг на лінії. Ніколи не сушіть одяг у машині, коли ви намагаєтеся видалити пляму. Якщо пляму не видалити повністю, тепло від сушильної машини закріпить пляму, що значно ускладнить її очищення.

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