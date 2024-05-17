Вы можете воспользоваться подробной инструкцией, чтобы удалить пятна от масла и жира на одежде.

Удалить пятна от масла и жира на одежде бывает сложно, ведь иногда они въедают слишком глубоко в ткань и совсем не хотят ее оставлять. Тем не менее, существует способ избавиться от этих ненавистных пятен.

Как удалить пятна от масла и жира на одежде

Бывают несчастные случаи, как и пятна, но масляные и жирные пятна можно удалить. Самое важное помнить, что чем быстрее вы устраните пятно, тем больше шансов на успех. Следуйте этим шагам, чтобы помочь удалить жирные и масляные пятна из одежды.

Шаг 1: удалите излишки масла

Промокните излишки масла или жира из одежды бумажным полотенцем. Вы также можете использовать тупой нож для масла, чтобы осторожно соскоблить его с ткани, если это необходимо. Шаг 2: предварительно обработайте ткань Нанесите на проблемный участок небольшое количество жидкого моющего средства и дайте ему впитаться примерно 10 минут. Это должно помочь удалить пятна от масла и жира на одежде. Полностью смойте средство для мытья посуды с одежды, прежде чем класть ее в стиральную машину. Для крепких тканей, таких как хлопок и деним, вы можете осторожно втереть средство для мытья посуды в ткань перед полосканием. Шаг 3: Вымойте Вымыть одежду в машине с теплой водой, разрешенной на этикетке, чтобы окончательно удалить пятна от масла и жира на одежде. Шаг 4: Высушите Высушите одежду на линии. Никогда не сушите одежду в машине, когда вы пытаетесь удалить пятно. Если пятно не удалить полностью, тепло от сушильной машины закрепит пятно, что значительно усложнит его очистку.

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