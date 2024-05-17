Прати одяг без пральної машини - це ще те завдання із зірочкою, але ви можете з ним упоратися, якщо скористаєтеся правильними порадами.
Прати одяг без пральної машини можна лише за допомогою кількох витратних матеріалів та інструментів. Процес включає розділення одягу, обробку плям, додавання прального порошку та перемішування одягу вручну. Нарешті ви прополосчете одяг і розвісите його сушитися. Читайте далі, щоб дізнатися покрокові інструкції, як прати одяг без пральної машини.
Крок 1: Прочитайте етикетку з догляду
Почніть із перевірки етикетки догляду на вашому одязі, щоб визначити, чи є якісь спеціальні вказівки щодо ручного прання.
Крок 2: Розділіть одяг
Сортуйте одяг за кольором і типом тканини, щоб запобігти розпливанню кольору та пошкодженню делікатних тканин.
Крок 3: обробіть плями
Нанесіть перевірений засіб для виведення плям безпосередньо на плями та дотримуйтеся вказівок засобу для виведення плям протягом рекомендованого часу перед пранням. Якщо засіб для обробки плям використовується вперше, обов’язково спочатку перевірте засіб на невеликому, менш помітному шматочку речі.
Крок 4: Додайте пральний порошок
Додайте лише одну-дві чайні ложки прального порошку у ванну або ємність, у якій ви перете білизну. Уникайте додавання надмірної кількості миючого засобу, оскільки це потребуватиме додаткового полоскання, що збільшить загальний час прання. Якщо ви перете вручну в меншій ванні або раковині, рекомендується використовувати меншу кількість прального порошку, щоб забезпечити оптимальні результати очищення.
Крок 5. Занурте одяг у воду
Наповніть ванну або контейнер водою і додайте миючий засіб, потім додайте одяг і переконайтеся, що він занурений.
Крок 6: Перемішайте/поверніть одяг
Обережно перемішайте або покрутіть одяг у воді принаймні п’ять хвилин, щоб послабити бруд і пил. Для ефективнішого чищення дайте одягу замочити певний час, щоб миючий засіб проник у тканину та видалив складні плями.
Залежно від рівня забруднення одяг під час замочування може знадобитися ще раз переворушити.
Крок 7: Полощіть одяг
Злийте мильну воду та прополощіть одяг чистою водою, доки не буде видалено весь миючий засіб.
Крок 8: Висушіть одяг
Коли ви вже зробили все, щоб прати одяг без пральної машини, відіжміть надлишок води з білизни та повісьте її для сушіння на повітрі або покладіть на рушник. Уникайте викручування одягу, щоб запобігти пошкодженню.