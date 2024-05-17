Есть простые советы, которые могут помочь вам стирать одежду эффективно без стиральной машины.

Стирать одежду без стиральной машины – это еще та задача со звездочкой, но вы можете с ней справиться, если воспользуетесь правильными советами.

Стирать одежду без стиральной машины можно только с помощью нескольких расходных материалов и инструментов. Процесс включает в себя разделение одежды, обработку пятен, добавление стирального порошка и перемешивание одежды вручную. Наконец вы прополосчите одежду и развесите ее сушиться. Читайте дальше, чтобы узнать пошаговые инструкции, как стирать одежду без стиральной машины.

Шаг 1: Прочтите этикетку по уходу Начните с проверки этикетки ухода на вашей одежде, чтобы определить, есть ли какие-либо специальные указания по ручной стирке. Шаг 2: Разделите одежду Сортируйте одежду по цвету и типу ткани, чтобы предотвратить расплывание цвета и повреждение деликатных тканей. Шаг 3: обработайте пятна Нанесите проверенное пятновыводитель непосредственно на пятна и следуйте инструкциям пятновыводителя в течение рекомендованного времени перед стиркой. Если пятновыводитель используется впервые, обязательно сначала проверьте средство на небольшом, менее заметном кусочке вещи. Шаг 4: Добавьте стиральный порошок Добавьте только одну-две чайные ложки стирального порошка в ванную или емкость, в которой вы стираете белье. Избегайте добавления избыточного моющего средства, поскольку это потребует дополнительного полоскания, что увеличит общее время стирки. Если вы стираете вручную в меньшей ванне или раковине, рекомендуется использовать меньшее количество стирального порошка, чтобы обеспечить оптимальные результаты очистки.

Шаг 5. Окуните одежду в воду Наполните ванну или контейнер водой и добавьте моющее средство, затем добавьте одежду и убедитесь, что она погружена.

Шаг 6: Перемешайте/поверните одежду Осторожно перемешайте или покрутите одежду в воде минимум пять минут, чтобы ослабить грязь и пыль. Для более эффективной чистки дайте одежде замочить определенное время, чтобы моющее средство проникло в ткань и удалило сложные пятна. В зависимости от уровня загрязнения одежда во время замачивания может потребоваться еще раз перешевелиться.

Шаг 7: Полощите одежду Слейте мыльную воду и прополощите одежду чистой водой, пока не будет удалено все моющее средство.