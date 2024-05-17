Продюсер Ігор Кондратюк підкреслив, що ті артисти, що мають гостріший розум ще з 2014 року зрозуміли - потрібно випускати виключно україномовний контент.

Український продюсер Ігор Кондратюк розповів про своє ставлення до перекладу російськомовних хітів. Також він висловився про артистів, які перевзулися під час повномасштабної війни. Свої думки він висловив в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Продюсер підкреслив, що під дією обставин люди розумнішають, а ті артисти, що мають гостріший розум ще з 2014 року зрозуміли - потрібно випускати виключно україномовний контент. Крім того, він з повагою ставиться до тих співаків, що перекладають свої російськомовні хіти та не вважає це "перевзуванням".

"Історія про те, що ми громадяни України, не може закінчитись інакше, крім як ця країна буде говорити виключно державною мовою. Принаймні публічно. Інакше бути не може. Я не вважаю це перевзуванням - це еволюція. Наші російськомовні артисти завжди прекрасно розуміли українську мову, але вважали, що це непотрібно у шоубізнесі. Тому що це менш дохідно. Також у багатьох був комплекс меншовартості. Тепер, після терору рф, вони почали все розуміти. Жаль, що такою ціною", - пояснив Ігор Кондратюк.

Ігор Кондратюк також заговорив про українських артистів, які вдало "перевзулися" за роки війни. Він назвав трьох артистів, які для нього найбільше відкрились через перехід на українську мову.

"Не хочеться їх ображати. Будемо вважати, що вони не перевзулися, а до них дійшло. Наприклад, Півоваров, який випустив україномовні пісні на тексти відомих поетів. Також Настя Каменських, у якої є декілька україномовних хороших пісень. Надю Дорофєєву також варто пригадати", - додав Ігор Кондратюк.

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