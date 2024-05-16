Ви можете спробувати застосувати на практиці п'ять легких кроків, якщо вам потрібно швидко видалити віск з одягу.

Якщо ваша улюблена річ несподівано забруднилася воском, вам потрібно негайно діяти, щоб видалити віск з одягу та врятувати цю річ. Politeka розповість про 5 легких кроків, які можуть допомогти в тацій ситуації.

Як видалити віск з одягу

Ви можете виконати ці дії, щоб отримати загальні вказівки щодо попередньої обробки, прання та сушіння предмета одягу з восковою плямою. Рекомендуємо спершу перевірити на етикетці одягу конкретні вказівки щодо прання, оскільки вони можуть відрізнятися залежно від типу тканини.

Крок 1: попередньо обробіть тканину Зішкребіть якомога більше воску ножем або ложкою для масла, коли він висохне. Ви також можете заморозити предмет одягу, щоб затвердіти віск. Не намагайтеся видалити віск з одягу, коли він ще теплий, оскільки це може спричинити його розтікання по тканині.

Крок 2: Воскова пляма від праски Покладіть одяг плямою донизу на паперовий рушник. Зверху покладіть інший паперовий рушник. За допомогою праски на низькому рівні натисніть на паперовий рушник, щоб витягнути якомога більше воску з тканини. Замініть вощені паперові рушники чистою партією та повторюйте процес, доки віск не перестане переноситися на паперові рушники.

Крок 3: Замочити Попередньо обробіть воскову пляму засобом проти плям або миючим засобом. Ознайомтеся з інструкціями щодо прання на етикетці одягу, зокрема щодо температури води. Наповніть раковину або таз приблизно 2 склянками найгарячішої води, безпечної для тканини. Замочіть свій одяг принаймні на 1 годину. Ретельно прополощіть річ, переконавшись, що на ній немає зайвої піни, перш ніж покласти її в пральну машину. Деякі пральні машини із верхнім завантаженням мають станцію попередньої обробки, тож ви можете замочувати, очищати та прати прямо в пральній машині за допомогою вбудованого двотемпературного змішувача та щітки для попередньої обробки.