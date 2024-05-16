Вы можете попытаться применить на практике пять легких шагов, если вам нужно быстро удалить воск из одежды.

Если ваша любимая вещь неожиданно запачкалась воском, вам нужно немедленно действовать, чтобы удалить воск с одежды и спасти эту вещь. Politeka расскажет о 5 легких шагах, которые могут помочь в этой ситуации.

Как удалить воск с одежды

Вы можете выполнить эти действия, чтобы получить общие указания по предварительной обработке, стирке и сушке предмета одежды с восковым пятном. Рекомендуем сначала проверить на этикетке одежды конкретные указания по стирке, поскольку они могут отличаться в зависимости от типа ткани.

Шаг 1: предварительно обработайте ткань Соскребите как можно больше воска ножом или ложкой масла, когда он высохнет. Также можно заморозить предмет одежды, чтобы затвердеть воск. Не пытайтесь удалить воск с одежды, когда он еще теплый, так как это может привести к его растеканию по ткани.

Шаг 2: Восковое пятно от утюга Положите одежду пятном вниз на бумажное полотенце. Сверху положите другое бумажное полотенце. С помощью утюга на низком уровне нажмите на бумажное полотенце, чтобы извлечь как можно больше воска с ткани. Замените чистую партию вощеных бумажных полотенец и повторяйте процесс, пока воск не перестанет переноситься на бумажные полотенца.

Шаг 3: Замочить Предварительно обработайте восковое пятно пятнистым средством или моющим средством. Ознакомьтесь с инструкциями по стирке на этикетке одежды, в частности по температуре воды. Наполните раковину или таз примерно 2 стаканами горячей воды, безопасной для ткани. Замочите свою одежду как минимум на 1 час. Тщательно прополощите вещь, убедившись, что на ней нет лишней пены, прежде чем положить ее в стиральную машину. Некоторые стиральные машины с верхней загрузкой имеют станцию ​​предварительной обработки, поэтому вы можете замачивать, очищать и стирать прямо в стиральной машине с помощью встроенного двухтемпературного смесителя и щетки для предварительной обработки.