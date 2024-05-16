Если ваша любимая вещь неожиданно запачкалась воском, вам нужно немедленно действовать, чтобы удалить воск с одежды и спасти эту вещь. Politeka расскажет о 5 легких шагах, которые могут помочь в этой ситуации.
Как удалить воск с одежды
Вы можете выполнить эти действия, чтобы получить общие указания по предварительной обработке, стирке и сушке предмета одежды с восковым пятном. Рекомендуем сначала проверить на этикетке одежды конкретные указания по стирке, поскольку они могут отличаться в зависимости от типа ткани.
Шаг 1: предварительно обработайте ткань
Соскребите как можно больше воска ножом или ложкой масла, когда он высохнет. Также можно заморозить предмет одежды, чтобы затвердеть воск. Не пытайтесь удалить воск с одежды, когда он еще теплый, так как это может привести к его растеканию по ткани.
Шаг 2: Восковое пятно от утюга
Положите одежду пятном вниз на бумажное полотенце. Сверху положите другое бумажное полотенце. С помощью утюга на низком уровне нажмите на бумажное полотенце, чтобы извлечь как можно больше воска с ткани. Замените чистую партию вощеных бумажных полотенец и повторяйте процесс, пока воск не перестанет переноситься на бумажные полотенца.
Шаг 3: Замочить
Предварительно обработайте восковое пятно пятнистым средством или моющим средством. Ознакомьтесь с инструкциями по стирке на этикетке одежды, в частности по температуре воды. Наполните раковину или таз примерно 2 стаканами горячей воды, безопасной для ткани. Замочите свою одежду как минимум на 1 час. Тщательно прополощите вещь, убедившись, что на ней нет лишней пены, прежде чем положить ее в стиральную машину.
Некоторые стиральные машины с верхней загрузкой имеют станцию предварительной обработки, поэтому вы можете замачивать, очищать и стирать прямо в стиральной машине с помощью встроенного двухтемпературного смесителя и щетки для предварительной обработки.
Шаг 4: Машинная стирка
Добавьте одежду в стиральную машину и выберите настройки сильного загрязнения. Используйте обычное моющее средство и выбирайте параметры стирки в соответствии с температурой воды, рекомендованной на этикетке, чтобы удалить воск с одежды. Рассмотрите возможность использования небольшого количества кислородного отбеливателя при стирке, если вы обнаружите на ткани остатки цвета от воска. В отличие от хлорного отбеливателя, кислородный отбеливатель, как правило, безопасен для цвета.
Шаг 5: Высушите
Когда вам удалось удалить воск с одежды и постирать вещь, повесьте одежду, чтобы она полностью высохла. Когда ткань влажная, вы можете не заметить пятна. Если пятно осталось на ткани после высыхания вещи, постирайте его столько раз, сколько нужно, чтобы удалить его.
Читайте также:
Как удалить пятна от воскового воска с любой поверхности: простые лайфхаки
Как удалить пятна от воска с ковра: несколько проверенных шагов
Как удалить пятна от карандаша из одежды: интересный лайфхак, о котором вы не знали