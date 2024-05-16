Вивести плями з білого одягу - це ще те складне завдання, однак ви можете впоратися з ним, якщо докладете трохи зусиль та спробуєте один, або більше лайфхаків.

Як вивести плями з білого одягу?

Деякі улюблені побутові засоби, такі як мийні засоби на основі ферментів, кисневі відбілювачі та засоби для виведення плям, можуть допомогти вивести плями з білого одягу. Ферментні мийні засоби допомагають розщепити плями та бруд, прискорюючи хімічні реакції. Іншим способом боротьби з плямами на білих і кольорових тканинах є кисневий відбілювач, який зазвичай виконує роботу.

Зішкребти зайву їжу, промокнути тканину (замість чищення), замочити та попередньо обробити – усе це корисно, коли ви намагаєтеся вивести плями з білого одягу.

Навіть найстійкіші плями часто можна видалити за допомогою кількох повсякденних домашніх засобів, таких як перекис водню, оцет і харчова сода. Будьте обережні, не змішуйте перекис водню та оцет разом і не змішуйте інші побутові продукти, оскільки це може викликати небажані хімічні реакції. Читайте нижче, щоб дізнатися, як вивести плями на білому одязі.