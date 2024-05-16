Вивести плями з білого одягу - це ще те складне завдання, однак ви можете впоратися з ним, якщо докладете трохи зусиль та спробуєте один, або більше лайфхаків.
Як вивести плями з білого одягу?
Деякі улюблені побутові засоби, такі як мийні засоби на основі ферментів, кисневі відбілювачі та засоби для виведення плям, можуть допомогти вивести плями з білого одягу. Ферментні мийні засоби допомагають розщепити плями та бруд, прискорюючи хімічні реакції. Іншим способом боротьби з плямами на білих і кольорових тканинах є кисневий відбілювач, який зазвичай виконує роботу.
Зішкребти зайву їжу, промокнути тканину (замість чищення), замочити та попередньо обробити – усе це корисно, коли ви намагаєтеся вивести плями з білого одягу.
Навіть найстійкіші плями часто можна видалити за допомогою кількох повсякденних домашніх засобів, таких як перекис водню, оцет і харчова сода. Будьте обережні, не змішуйте перекис водню та оцет разом і не змішуйте інші побутові продукти, оскільки це може викликати небажані хімічні реакції. Читайте нижче, щоб дізнатися, як вивести плями на білому одязі.
1. Як вивести жовті плями з білого одягу
Жовті плями можуть виникнути через барвники в їжі, піт, жорстку воду та хлорний відбілювач. Олії для тіла та засоби по догляду за шкірою, такі як лосьйони, дезодоранти, парфуми та макіяж, також можуть залишати плями в таких місцях, як пахви, навколо коміра та манжетів, через хімічні сполуки та окислення.
Залежно від причини появи жовтої плями, використання правильної техніки чищення може допомогти відновити білий одяг.
- Відбілюючі розчини: ці розчини створені, щоб зробити вашу тканину яскравішою, видаляючи кольори, які могли розтектися на вашому одязі. Зазвичай вони використовуються для попереднього замочування або під час звичайного циклу прання. Використовуючи відбілюючі розчини, обов’язково дотримуйтесь інструкцій на упаковці.
- Відбілювач на основі кисню: цей тип відбілювача має іншу молекулярну структуру, що зазвичай дозволяє йому розщеплювати органічні плями, наприклад піт. Цей спосіб може зайняти більше часу, оскільки перед пранням одяг потрібно замочити в розчині кисневого відбілювача, як зазвичай. Завжди дотримуйтесь вказівок на упаковці та етикетці догляду за одягом. Деякі тканини, такі як вовна, замша та шовк, не переносять кисневий відбілювач.
- Харчова сода: Ви можете додати харчову соду безпосередньо у відро для прання або зробити пасту, змішавши ½ склянки харчової соди з 1 столовою ложкою солі та 1 столовою ложкою перекису водню, щоб нанести на плями під пахвами на сорочках. Уникайте додавання харчової соди в дозатор машини, оскільки вона може його засмітити. Ви також можете використовувати харчову соду для попереднього замочування, змішану з водою, і дати одягу замочити в ній протягом години.
- Дистильований білий оцет: це ще один спосіб знову зробити білий одяг білим. Його зазвичай використовують для попередньої обробки білого одягу, а також добре нейтралізують запахи. Для використання змішайте оцет з гарячою водою, залиште свій білий одяг у ванну або раковину від години до ночі. Обов’язково ретельно прополощіть одяг, перш ніж прати його в пральній машині з миючим засобом у найтеплішому режимі води, рекомендованому на етикетці догляду. Оцет не можна додавати в пральну машину.
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