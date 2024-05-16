Вывести пятна из белой одежды – это еще та сложная задача, однако вы можете справиться с ней, если приложите немного усилий и попробуете один или более лайфхаков.
Как вывести пятна из белой одежды?
Некоторые любимые бытовые средства, такие как моющие средства на основе ферментов, кислородные отбеливатели и пятновыводители, могут помочь вывести пятна из белой одежды. Ферментные моющие средства помогают расщепить пятна и грязь, ускоряя химические реакции. Другим способом борьбы с пятнами на белых и цветных тканях является кислородный отбеливатель, обычно выполняющий работу.
Соскоблить лишнюю пищу, промокнуть ткань (вместо чистки), замочить и предварительно обработать – все это полезно, когда вы пытаетесь вывести пятна из белой одежды.
Даже самые стойкие пятна часто можно удалить с помощью нескольких обычных домашних средств, таких как перекись водорода, уксус и пищевая сода. Будьте осторожны, не смешивайте перекись водорода и уксус вместе и не смешивайте другие бытовые продукты, поскольку это может вызвать нежелательные химические реакции. Читайте ниже, чтобы узнать, как вывести пятна на белой одежде.
1. Как вывести желтые пятна из белой одежды
Желтые пятна могут возникнуть из-за красителей в пище, пот , жесткую воду и хлорный отбеливатель. Масло для тела и средства по уходу за кожей, такие как лосьоны, дезодоранты , парфюмерия и макияж, также могут оставлять пятна в таких местах, как подмышки, вокруг воротника и манжетов, через химические соединения и окисления.
В зависимости от причины появления желтого пятна использование правильной техники чистки может помочь восстановить белую одежду.
- Отбеливающие растворы: эти растворы созданы, чтобы сделать вашу ткань ярче, удаляя цвета, которые могли растекться на вашей одежде. Обычно они используются для предварительного замачивания или при обычном цикле стирки. Используя отбеливающие растворы, следуйте инструкциям на упаковке.
- Отбеливатель на основе кислорода: этот тип отбеливателя имеет другую молекулярную структуру, которая обычно позволяет расщеплять органические пятна, например пот. Этот способ может занять больше времени, поскольку перед стиркой одежду нужно замочить в растворе кислородного отбеливателя, как обычно. Всегда следуйте инструкциям на упаковке и этикетке по уходу за одеждой. Некоторые ткани, такие как шерсть, замша и шелк, не переносят кислородный отбеливатель.
- Пищевая сода: Вы можете добавить пищевую соду непосредственно в ведро для стирки или сделать пасту, смешав ½ стакана пищевой соды с 1 столовой ложкой соли и 1 столовой ложкой перекиси водорода, чтобы нанести на пятна под мышками на рубашках. Избегайте добавления пищевой соды в дозатор машины, поскольку она может его засорить. Вы также можете использовать пищевую соду для предварительного замачивания, смешанную с водой, и дать одежде замочить в ней в течение часа.
- Дистиллированный белый уксус: это еще один способ снова сделать белую одежду белой. Его обычно используют для предварительной обработки белой одежды, а также хорошо нейтрализуют запахи. Для использования смешайте уксус с горячей водой, оставьте свою белую одежду в ванную или раковину от часа до ночи. Обязательно тщательно прополощите одежду, прежде чем стирать ее в стиральной машине с моющим средством в самом теплом режиме воды, рекомендованном на этикетке ухода. Уксус нельзя добавлять в стиральную машину.
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