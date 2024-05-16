На жаль, багатьом людям хоча б раз у житті змінювали, але якщо це відбувається з вами регулярно, можливо, це щось глибше.

Оскільки кожен знак зодіаку пов'язаний з певним набором особистісних якостей, є знаки, які з найбільшою ймовірністю будуть обдурені, часто втілюють ці характеристики.

Ви втратили будь-яку віру у стосунки, тому що вам зраджували у минулому, чи знайомі з жахливими історіями тих, хто це зробив?

Які знаки зодіаку найчастіше зазнають зради?

Водолій відомий своєю холодністю та байдужістю. Хоча в душі вони добрі люди, вони використовують цю холодність як захисний механізм, щоб уникнути передчасної близькості.

Партнеру Водолія може бути важко відчувати близькість до нього, і він може думати, що Водолія насправді не турбують його проблеми. А оскільки Водолії часто зайняті зміною світу, їхні партнери можуть почуватися обділеними. Зазвичай саме тоді вони починають шукати зв'язки, уваги та прихильності з боку когось іншого.

Рак. Через свою емоційність, частої зміни настрою та егоїзму Рак справді може підштовхнути своїх партнерів до зради. Вони люблять, але часто дозволяють собі гуляти, що може залучити їх до партнерів, які не настільки чесні. Крім того, оскільки Раком управляють емоції, він може стати дуже нав'язливим, штовхаючи своїх партнерів в обійми когось іншого.

Діва має дуже методичний погляд на життя і часто настільки захоплюється деталями, що забуває бути уважним партнером. Вони також страждають від крайньої незахищеності, і їм важко визнати, що вони красиві або гідні кохання. Їхня невпевненість може виявлятися, змушуючи їх здаватися слабкими партнеру, який може шукати в іншому місці більш уважного та впевненого у собі партнера.

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