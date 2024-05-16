К сожалению, многим людям хотя бы раз в жизни изменяли, но если это происходит с вами регулярно, возможно, это что-то более глубокое.

Поскольку каждый знак зодиака связан с определенным набором личностных качеств, есть те знаки, которые с наибольшей вероятностью будут обмануты, часто воплощают эти характеристики.

Вы потеряли всякую веру в отношения, потому что вам изменяли в прошлом, или знакомы с ужасными историями тех, кто это сделал?

Какие знаки зодиака чаще всего подвергаются измене?

Водолей известен своей холодностью и бесчувственностью. Хотя в душе они хорошие люди, они используют эту холодность как защитный механизм, чтобы избежать преждевременной близости.

Партнеру Водолея может быть трудно чувствовать близость к нему, и он может думать, что Водолея на самом деле не волнуют его проблемы. А поскольку Водолеи часто заняты изменением мира, их партнеры могут чувствовать себя обделенными. Обычно именно тогда они начинают искать связи, внимания и привязанности со стороны кого-то другого.

Рак. Из-за своей эмоциональности, частой смены настроения и эгоизма Рак действительно может подтолкнуть своих партнеров к измене. Они любящие, но часто позволяют себе гулять, что может привлечь их к партнерам, которые изначально не настолько честны. Кроме того, поскольку Раком управляют эмоции, он может стать весьма навязчивым , толкая своих партнеров в объятия кого-то другого.

Дева имеет очень методичный взгляд на жизнь и часто настолько увлекается деталями, что забывает быть внимательным партнером. Они также страдают от крайней незащищенности , и им трудно признать, что они красивы или достойны любви . Их неуверенность может проявляться, заставляя их казаться слабыми партнеру, который может искать в другом месте более внимательного и уверенного в себе партнера.

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