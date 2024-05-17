Це можуть бути друзі або найкращі близькі люди, які у вас коли-небудь були, але вірно одне – ви завжди можете розраховувати на цих знаків Зодіаку .
Для інших знаків може бути цікаво, як вони взагалі перебувають у стосунках.
У кожного з них є різні причини задуматися про зраду своєї другої половинки, тому ви ніколи не зможете точно сказати, що у них в голові, якщо ви не досить добре розумієте їх знак зодіаку.
Близнюки (21 травня – 20 червня).
Близнюки зраджують лише з однієї причини: нудьга.
Якщо ви не можете утримати її інтерес або якщо ви наполягаєте на рутині, яка робить ваші відносини сухими, найчастіше вона піде і шукатиме щось нове.
Справа не в тому, що Близнюки хочуть або люблять обманювати, а скоріше в тому, що мають абсолютно особливі бажання.
Якщо ви не знаєте її потреб, вона знайде того, хто це робить.
Леви (23 липня – 22 серпня).
Лев вимагає, щоб з ним поводилися так, ніби світ обертається навколо неї, і не слухатиме, якщо ви скажете їй протилежне.
Чи обсипаєте ви її любов'ю чи подарунками, вона чекає на це у своїх відносинах. Якщо ваша прихильність до неї почне згасати, хоч трохи, Лев почне блукати.
Можливо, вона ніколи не буде діяти відповідно до своїх фантазій, але вона вважатиме відсутність у вас любові ознакою того, що відносини швидко погіршуються.
Залишайтеся сліпими до того, чого вона хоче, і вона піде, перш ніж ви зрозумієте, що відбувається.
Скорпіон (23 жовтня – 21 листопада).
Скорпіон відомий як пристрасна людина, і це не згасає, навіть коли вона перебуває у стосунках.
Проте вона не любитель зобов'язань, особливо тому, що їй подобається ділитися любов'ю, чого вона, очевидно, не може зробити в серйозних відносинах.
Скорпіон змінює, коли все стає занадто серйозно або коли їй починає здаватися, що все не таке пристрасне, як раніше.
Навіть у разі нових відносин майте на увазі, що вона не припинить відразу інші випадкові зв'язки.
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