Некоторые знаки зодиака можно считать одними из самых преданных людей, которых вы когда-либо встречали.

Это могут быть друзья или лучшие близкие люди, которые у вас когда-либо были, но верно одно - вы всегда можете рассчитывать на этих знаков Зодиака.

Для других знаков может быть интересно, как они вообще находятся в отношениях.

У каждого из них есть разные причины задуматься об измене своей второй половинке, поэтому вы никогда не сможете точно сказать, что у них на уме, если вы не достаточно хорошо понимаете их знак зодиака.

Близнецы (21 мая – 20 июня).

Близнецы изменяют только по одной причине: скука.

Если вы не можете удержать ее интерес или если вы настаиваете на рутине, которая делает ваши отношения совершенно сухими, чаще всего она уйдет и будет искать что-то новое.

Дело не в том, что Близнецы хотят или любят обманывать, а скорее в том, что у них есть совершенно особые желания.

Если вы не понимаете ее потребностей, она найдет того, кто это делает.

Львы (23 июля – 22 августа).

Лео требует, чтобы с ним обращались так, будто мир вращается вокруг нее, и не будет слушать, если вы скажете ей обратное.

Осыпаете ли вы ее любовью или подарками, она ожидает этого в своих отношениях. Если ваша привязанность к ней начнет угасать, хотя бы немного, Лев начнет блуждать.

Возможно, она никогда не будет действовать в соответствии со своими фантазиями, но она сочтет отсутствие у вас любви признаком того, что отношения быстро ухудшаются.

Оставайтесь слепыми к тому, чего она хочет, и она уйдет прежде, чем вы поймете, что происходит.

Скорпион (23 октября – 21 ноября).

Скорпион известен как страстный человек, и это не угасает, даже когда он находится в отношениях.

Тем не менее, она не любитель обязательств, особенно потому, что ей нравится делиться любовью, чего она, очевидно, не может сделать в серьезных отношениях.

Скорпион изменяет, когда все становится слишком серьезно или когда ей начинает казаться, что все не так страстно, как раньше.

Даже в случае новых отношений имейте в виду, что она не прекратит сразу же другие случайные связи.

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