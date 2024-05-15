Як запевнили в місті, евакуація не планується. За словами мера міста Ігоря Терехова, сьогодні не йде мова про евакуацію.

«Навпаки ми приймаємо до Харкова – приїжджають люди з районів, де зараз тривають активні бойові дії. Вже ми прийняли понад 6 тисяч людей, які переїхали – ми розміщуємо їх у гуртожитках та надаємо все можливе, щоб вони відчували себе більш-менш захищеними», - заявив Терехов в ефірі телемарафону.

Підкреслимо, що до процесу евакуації залучені сотні людей, зокрема і рятувальники, правоохоронці, із медики. Робота йде під постійними обстрілами й загрозою для життя.

За словами Терехова, окупанти використовують тактику залякування. Загарбники влаштовують жорстокі обстріли, аби змусити людей втікати з облцентру. Однак про евакуацію з Харкова не йдеться і подібних планів немає.

Зазначимо, згідно з даними Гештаба, на Харківському напрямку війська ворога намагаються закріпитися на досягнутому рубежі та перегруповується.

Сили оборони завдають вогневого ураження окремим групам ворога, щоб не допустити накопичення ними сил і засобів в північній частині Вовчанська.

Українські підрозділи продовжують прочісування міської забудови, під вогневим контролем української артилерії та безпілотників місця зосередження живої сили і техніки окупантів та можливі місця обладнання ворожих позицій.

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