Власти города Харьков, который каждый день содрогающиеся от атак со стороны врага, сделали заявление относительно возможной эвакуации населения.

Как заверили в городе, эвакуация не планируется. По словам мэра города Игоря Терехова, сегодня речь об эвакуации не идет.

«Наоборот, мы принимаем в Харьков – приезжают люди из районов, где сейчас продолжаются активные боевые действия. Уже мы приняли более 6 тысяч переехавших людей – мы размещаем их в общежитиях и предоставляем все возможное, чтобы они чувствовали себя более или менее защищенными», - заявил Терехов в эфире телемарафона.

Подчеркнем, что в процесс эвакуации вовлечены сотни людей, в том числе спасатели, правоохранители, из медики. Работа идет под постоянными обстрелами и опасностью для жизни.

По словам Терехова, оккупанты используют тактику устрашения. Захватчики устраивают жестокие обстрелы, чтобы заставить людей бежать из облцентра. Однако об эвакуации из Харькова речь не идет и подобных планов нет.

Отметим, согласно данным Гештаба, на Харьковском направлении войска врага пытаются закрепиться на достигнутом рубеже и перегруппировываются.

Силы обороны наносят огненное поражение отдельным группам врага, чтобы не допустить накопления ими сил и средств в северной части Волчанска.

Украинские подразделения продолжают прочесывать городскую застройку, под огневым контролем украинской артиллерии и беспилотников места сосредоточения живой силы и техники оккупантов и возможные места оборудования враждебных позиций.

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