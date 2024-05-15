Позбутися неприємного запаху в холодильнику - завдання з зірочкою, адже ми не завжди знаємо правильні методи та не завжди можемо виявити причину запаху з першого разу. Однак, ми можемо спробувати побороти цю проблему за допомогою домашніх продуктів.
Як позбутися неприємного запаху в холодильнику
1. Харчова Сода
Цей засіб завжди дієвий і також дешевий: просто візьміть склянку, наповніть її харчовою содою і поставте в куток холодильника. Порошок поглинає запахи, повільно очищаючи всю область.
2. Оцет
Він діє так само, як бікарбонат, але оскільки оцет має дуже специфічний запах, його слід використовувати в набагато меншому відсотковому відношенні. Зазвичай достатньо половини склянки, щоб позбутися неприємного запаху в холодильнику.
3. Лимон
Просто наріжте лимон скибочками і поставте в миску в холодильник. Поглинаюча здатність лимона позбавить від неприємних запахів, але лимон потрібно міняти принаймні раз на тиждень.
4. Картопля
Почистивши картоплю і поклавши її в холодильник, ви отримаєте ефект усунення всіх запахів з холодильника з передумовою: картопля діє як абсорбент, тому її потрібно міняти кожні 2-3 дні і тримати в холодильнику, поки не вдасться позбутися неприємного запаху.
5. Гвоздика
Просто візьміть лимон або апельсин, розріжте його навпіл і покладіть достатню кількість гвоздики. У цей момент цитрусові поміщають у холодильник, поки вони не почнуть висихати.
6. Вівсянка
Так само як і картопля, вівсянка вбирає запахи, якщо зберігати її в холодильнику в алюмінієвій або керамічній мисці.
7. Кавові Зерна
Позбутися неприємного запаху в холодильнику можна за кілька днів навіть за допомогою кавових зерен, розкиданих по різних полицях.
8. Активоване Вугілля
Візьміть активоване вугілля, помістіть його в миску і поставте на верхню полицю холодильника. Якщо є можливість, розкладіть вугілля на кожній полиці для більш швидкого ефекту.
9. Екстракт Ванілі
Змочіть ватний тампон у ванільному екстракті, покладіть його в невелику миску та дайте ванілі почати виділяти свій запах, який вбиває всіх інших.
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