Деякі знайомі для вас домашні продукти можуть допомогти вам позбутися неприємного запаху в холодильнику.

Позбутися неприємного запаху в холодильнику - завдання з зірочкою, адже ми не завжди знаємо правильні методи та не завжди можемо виявити причину запаху з першого разу. Однак, ми можемо спробувати побороти цю проблему за допомогою домашніх продуктів.

Як позбутися неприємного запаху в холодильнику

1. Харчова Сода

Цей засіб завжди дієвий і також дешевий: просто візьміть склянку, наповніть її харчовою содою і поставте в куток холодильника. Порошок поглинає запахи, повільно очищаючи всю область.

2. Оцет

Він діє так само, як бікарбонат, але оскільки оцет має дуже специфічний запах, його слід використовувати в набагато меншому відсотковому відношенні. Зазвичай достатньо половини склянки, щоб позбутися неприємного запаху в холодильнику.

3. Лимон

Просто наріжте лимон скибочками і поставте в миску в холодильник. Поглинаюча здатність лимона позбавить від неприємних запахів, але лимон потрібно міняти принаймні раз на тиждень.

4. Картопля

Почистивши картоплю і поклавши її в холодильник, ви отримаєте ефект усунення всіх запахів з холодильника з передумовою: картопля діє як абсорбент, тому її потрібно міняти кожні 2-3 дні і тримати в холодильнику, поки не вдасться позбутися неприємного запаху.

5. Гвоздика

Просто візьміть лимон або апельсин, розріжте його навпіл і покладіть достатню кількість гвоздики. У цей момент цитрусові поміщають у холодильник, поки вони не почнуть висихати.

6. Вівсянка

Так само як і картопля, вівсянка вбирає запахи, якщо зберігати її в холодильнику в алюмінієвій або керамічній мисці.

7. Кавові Зерна

Позбутися неприємного запаху в холодильнику можна за кілька днів навіть за допомогою кавових зерен, розкиданих по різних полицях.

8. Активоване Вугілля

Візьміть активоване вугілля, помістіть його в миску і поставте на верхню полицю холодильника. Якщо є можливість, розкладіть вугілля на кожній полиці для більш швидкого ефекту.

9. Екстракт Ванілі

Змочіть ватний тампон у ванільному екстракті, покладіть його в невелику миску та дайте ванілі почати виділяти свій запах, який вбиває всіх інших.

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