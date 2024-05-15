Некоторые знакомые вам домашние продукты могут помочь вам избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

Избавиться от неприятного запаха в холодильнике – задача со звездочкой, ведь мы не всегда знаем правильные методы и не всегда можем выявить причину запаха с первого раза. Однако мы можем попытаться побороть эту проблему с помощью домашних продуктов.

Как избавиться от неприятного запаха в холодильнике

1. Пищевая Сода

Это средство всегда действенное и также дешевое: просто возьмите стакан, наполните его пищевой содой и поставьте в угол холодильника. Порошок впитывает запахи, медленно очищая всю область.

2. Уксус

Он действует так же, как бикарбонат, но поскольку уксус имеет очень специфический запах, его следует использовать в гораздо меньшем процентном отношении. Обычно достаточно половины стакана, чтобы избавиться от неприятного запаха в холодильнике.

3. Лимон

Просто нарежьте лимон ломтиками и поставьте в миску в холодильник. Впитывающая способность лимона избавит от неприятных запахов, но лимон нужно менять по крайней мере раз в неделю.

4. Картофель

Почистив картофель и положив его в холодильник, вы получите эффект устранения всех запахов из холодильника с предпосылкой: картофель действует как абсорбент, поэтому его нужно менять каждые 2-3 дня и держать в холодильнике, пока не удастся избавиться от неприятного запаха.

5. Гвоздика

Просто возьмите лимон или апельсин, разрежьте его пополам и уложите достаточное количество гвоздики. В этот момент цитрусовые помещают в холодильник, пока они не начнут высыхать.

6. Овсянка

Так же как и картофель, овсянка впитывает запахи, если хранить ее в холодильнике в алюминиевой или керамической миске.

7. Кофейные зерна

Избавиться от неприятного запаха в холодильнике можно за несколько дней даже с помощью кофейных зерен, разбросанных по разным полкам.

8. Активированный Уголь

Возьмите активированный уголь, поместите его в миску и поставьте на верхнюю полку холодильника. Если возможно, разложите уголь на каждой полке для более быстрого эффекта.

9. Экстракт Ванили

Смочите ватный тампон в ванильном экстракте, положите его в небольшую миску и дайте ванили начать выделять свой запах, убивающий всех остальных.

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