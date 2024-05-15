Очистити електричний чайник - це зовсім не складне завдання, адже вам знадобиться всього лиш кілька хвилин та прості домашні продукти, щоб його виконати.

3 способи очистити електричний чайник

Щоб позбутися цих неприємних накипів усередині чайника, вам знадобиться кислотна суміш у формі оцту або порошку, наприклад лимонної кислоти (обидва вони повинні бути розведені водою). Ви навіть можете використовувати газовану воду! Тільки пам’ятайте, який би з цих трьох методів ви не використовували, електричні компоненти повинні бути безпечними та сухими. Тому використовуйте ці миючі засоби лише для внутрішньої частини чайника.

Як очистити чайник оцтом

Якщо у вас під рукою є дистильований білий оцет, додайте в чайник рівні частини води й оцту, поки він не заповниться приблизно наполовину. Довести до кипіння; дайте суміші кип’яченої оцтової води постояти в чайнику 15 або 20 хвилин. Вилийте суміш і промийте чайник. Якщо всередині чайника все ще є накип або сміття, скористайтеся грубою стороною губки, щоб видалити все, що прилипло.

Як очистити чайник лимонною кислотою

Лимонна кислота, природний елемент цитрусових, комерційно виробляється з початку 20 століття . Він добре розщеплює сміття та бруд, а також позбавляється від плісняви, цвілі та бактерій. Щоб використовувати його для очищення чайника, спочатку наповніть резервуар водою наполовину та доведіть її до кипіння. Коли вода закипить, додайте 1-2 столові ложки лимонної кислоти і дайте суміші настоятися 15-20 хвилин. Вилийте воду і за потреби потріть губкою; полоскати.

Як очистити чайник содою

Якщо у вас є трохи кока-коли або пепсі (ви можете використовувати газовану воду, але навіщо її витрачати?), не кидайте її. Киньте його в чайник і використайте, щоб позбутися від накипу. Наповніть чайник содою приблизно на 1/4-1/2. Доведіть до кипіння і дайте настоятися приблизно 30 хвилин. Вилийте попсу, потріть за потреби та ретельно промийте.

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