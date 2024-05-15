Очистить электрический чайник – это совсем не сложная задача, ведь вам понадобится всего несколько минут и простые домашние продукты, чтобы его выполнить.

3 способа очистить электрический чайник

Чтобы избавиться от этих неприятных накипов внутри чайника, вам понадобится кислотная смесь в форме уксуса или порошка, например лимонной кислоты (оба они должны быть разбавлены водой). Вы даже можете использовать газировку! Только помните, какой из этих трех методов вы ни использовали, электрические компоненты должны быть безопасными и сухими. Поэтому используйте эти моющие средства только для внутренней части чайника.

Как очистить чайник уксусом

Если у вас под рукой дистиллированный белый уксус, добавьте в чайник равные части воды и уксуса, пока он не заполнится примерно наполовину. Довести до кипения; дайте смеси кипяченой уксусной воде постоять в чайнике 15 или 20 минут. Вылейте смесь и промойте чайник. Если внутри чайника все еще есть накипь или мусор, воспользуйтесь грубой стороной губки, чтобы удалить все, что прилипло.

Как очистить чайник лимонной кислотой

Лимонная кислота, природный элемент цитрусовых, коммерчески производится с начала 20 века . Он хорошо расщепляет мусор и грязь, а также избавляется от плесени, плесени и бактерий. Чтобы использовать его для очистки чайника, наполните резервуар водой наполовину и доведите ее до кипения. Когда вода закипит, добавьте 1-2 столовых ложки лимонной кислоты и дайте смеси настояться 15-20 минут. Вылейте воду и при необходимости потрите губкой; полоскать.

Как очистить чайник содой

Если у вас есть немного кока-колы или пепси (вы можете использовать газировку, но зачем ее тратить?), не бросайте ее. Бросьте его в чайник и используйте, чтобы избавиться от накипи. Наполните чайник содой примерно на 1/4-1/2. Доведите до кипения и дайте настояться около 30 минут. Вылейте попсу, потрите при необходимости и тщательно промойте.

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