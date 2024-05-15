Існують способи, перевірені експертами, які можуть допомогти вам безпечно позбутися цвілі в душі.

Ви можете позбутися цвілі в душі цілком безпечним для вас способом, якщо дослухаєтеся до порад експертів. Ось як правильно це зробити:

Як позбутися цвілі ​​на фіранках і підкладках для душу

Найкраще спочатку запобігти запліснявінню завіси або підкладки для душу. Очищайте їх щомісяця в пральній машині, використовуючи рослинну добавку для прання.

Якщо ви зіткнулися зі справді запліснявілою шторкою для душу, напевно, пора її викинути. «Найкраще зняти та замінити елемент для пористих поверхонь, таких як шторка для душу», — каже експерт. «Забруднення може знаходитися глибоко всередині волокон, і його майже неможливо повністю видалити».

Як позбутися цвілі в душі

Експерт каже, що для того, щоб позбутися цвілі найкраще одягнути рукавички та маску, щоб захистити себе від спор. І приготуйтеся зробити справді ретельне прибирання. «Щоб належним чином відновити стан, усуньте джерело, яке спричинило ріст, і усуньте всі наявні забруднення, включаючи колонії, коріння, мертві частинки цвілі, мікотоксини та будь-які наявні бактерії».

Він рекомендує використовувати рослинний засіб для чищення з поверхнево-активними речовинами для плитки та інших непористих поверхонь. Чистіть душ добре скрабом принаймні раз на тиждень.

Залиште засіб для чищення принаймні на 30 секунд, а потім витріть його серветкою з мікрофібри. «Вони в 100 разів краще можуть допомогти позбутися цвілі дрібних частинок, ніж звичайні ганчірки», — каже експерт.

Ви повинні бути ще обережнішими, намагаючись очистити напівпористі матеріали у душі від цвілі, оскільки цвіль там може прижитися, і її буде важко видалити. Нанесіть перекис водню, залиште на 10 хвилин, протріть серветкою з мікрофібри, а потім повторіть усе щонайменше тричі. Потім нанесіть герметик, щоб запобігти утворенню нових колоній цвілі.

Ви захочете повторити ці процеси очищення принаймні три рази, щоб переконатися, що вся цвіль впоралася.

Після того, як ви видалите цвіль із душової кабіни, глибоко очистіть усю ванну кімнату, щоб усунути частинки, такі як спори або мікотоксини, які могли мігрувати під час прибирання.

Потім уважно стежте за проблемними місцями. Якщо цвіль повертається, у вас може виникнути глибша проблема, для вирішення якої може знадобитися допомога професіонала.

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