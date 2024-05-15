Существуют способы, проверенные экспертами, которые могут помочь вам безопасно избавиться от плесени в душе.

Вы можете избавиться от плесени в душе вполне безопасным для вас способом, если прислушиваетесь к советам экспертов. Вот как правильно это сделать:

Как избавиться от плесени на занавесках и подкладках для душа.

Лучше всего сначала предотвратить заплесневение занавеса или подкладки для душа. Очищайте их каждый месяц в стиральной машине, используя растительную добавку для стирки.

Если вы столкнулись с действительно заплесневевшей шторкой для душа, наверное, пора ее выбросить. "Лучше всего снять и заменить элемент для пористых поверхностей, таких как шторка для душа", - говорит эксперт. «Загрязнение может находиться глубоко внутри волокна, и его почти невозможно полностью удалить».

Как избавиться от плесени в душе

Эксперт говорит, что для того, чтобы избавиться от плесени, лучше всего одеть перчатки и маску, чтобы защитить себя от спор. И приготовьтесь сделать действительно тщательную уборку. «Чтобы правильно восстановить состояние, устраните источник, вызвавший рост, и устраните все имеющиеся загрязнения, включая колонии, корни, мертвые частицы плесени, микотоксины и любые имеющиеся бактерии».

Он рекомендует использовать растительное чистящее средство с поверхностно-активными веществами для плитки и других непористых поверхностей. Чистите душ хорошо скрабом по крайней мере раз в неделю.

Оставьте чистящее средство по крайней мере на 30 секунд, а затем протрите его салфеткой из микрофибры. "Они в 100 раз лучше могут помочь избавиться от плесени мелких частиц, чем обычные тряпки", - говорит эксперт.

Вы должны быть еще более осторожны, стараясь очистить полупористые материалы в душе от плесени, поскольку плесень там может прижиться, и ее будет трудно удалить. Нанесите перекись водорода, оставьте на 10 минут, протрите салфеткой из микрофибры, а затем повторите по меньшей мере трижды. Затем нанесите герметик, чтобы предотвратить образование новых колоний плесени.

Вы захотите повторить эти процессы очищения по крайней мере три раза, чтобы убедиться, что вся плесень справилась.

После удаления плесени из душевой кабины глубоко очистите всю ванную комнату, чтобы устранить частицы, такие как споры или микотоксины, которые могли мигрировать во время уборки.

Затем внимательно следите за проблемными местами. Если плесень возвращается, у вас может возникнуть более глубокая проблема, для решения которой может потребоваться помощь профессионала.

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