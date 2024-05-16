Так само, як наші знаки Зодіаку можуть надати їм характеристики нашої особистості, це також може призвести до того, що ми з більшою ймовірністю страждатимемо від певних проблем зі здоров'ям.
Якщо ви хочете дізнатися, які слабкі місця у здоров'ї кожного знака, продовжуйте читати замітку астрологів і зважте на рекомендації, щоб ви були в курсі.
ОВЕН - ГОЛОВНІ БОЛІ
Овен — знак, який вважається імпульсивним та домінуючим. Тому йому, як правило, досить важко зберігати спокій і взяти кілька вихідних, через що його найбільша слабкість знаходиться в голові, і вони страждають від постійних мігрені.
Щоб вирішити цю проблему, важливо, щоб вони навчилися відпочивати та делегувати завдання щодо піклування про розум і тіло в рівних частинах.
ТЕЛЬЦ — М'язові напруження
Телець - знак із жіночим підтекстом, тому його недуги пов'язані з цим. Крім того, його впертий і завзятий характер породжує значний фізичний та емоційний знос. Тому у них нерідкі болі в шиї та спині.
Найголовніше, щоб вони навчилися розслаблятися, і практика медитації – те, що може їм допомогти.
БЛИЗНЮКИ — ПРОБЛЕМИ З ДИХАННЯМ
Близнюки люблять мати багато проектів і завжди бути зайнятими. Однак з точки зору здоров'я це не сильно допомагає, тому що робить їх схильними до застуд, грипу та алергії.
Тому дуже важливо збалансувати вільні хвилини.
РАК - ПРОБЛЕМИ ШЛУНКА
Рак — один із найемоційніших знаків, тому нерви знаходяться всередині нього, і невирішені напруження впливають на його шлунок. Якщо ви хочете подбати про свою систему травлення, вам потрібно почати з внутрішньої роботи.
Важливо, щоб вони висловлювали свої побоювання, розмовляючи зі своїм партнером та друзями, щоб вони не стримували ці емоції.
ЛЕВ - ПРОБЛЕМИ З СЕРЦЕМ
Лев схильний жити на автопілоті, проте, коли він насичений, у нього виявляються найсильніші почуття. Тахікардія та біль у грудях можуть бути у вас звичайним явищем.
Для цього може допомогти практика медитації чи йоги протягом дня або у якийсь час тижня.
ДІВА — ПРОБЛЕМИ ЗІ СПІНОЮ ТА ДЗВОНОЧНИКОМ
Діва — знак, який відомий своїм перфекціонізмом, і саме тому він може навантажувати його занадто великою вагою, що призводить до сильних болів у спині та м'язових контрактур.
Щоб запобігти цьому, важливо щодня відпочивати та займатися спортом, щоб зменшити цей тиск.
ТЕРЕЗИ — ПРОБЛЕМИ НИРОК
Проблеми зі здоров'ям, які найбільше торкаються Терезів, пов'язані з нирками. Щоб запобігти будь-яким захворюванням цього органу, намагайтеся пити багато води і дотримуйтесь дієти, щоб організм міг виводити токсини, що накопичуються.
Крім того, важливо не їсти занадто багато солі і уникати цукру.
ЗНЕЗВОЛЕННЯ СКОРПІОНУ
Вся діяльність Скорпіона втомлює його. Крім того, він зазвичай впадає в крайнощі, багато віддає і нічого не сприймає і не отримує.
Тому вам слід приділяти трохи більше уваги гідратації, пити достатньо рідини, відпочивати та прийняти, що в житті має бути баланс між віддачею та отриманням.
СТРІЛЕЦЬ — ПРОБЛЕМИ З КРОВ'ЯНИМ ТИСКОМ
Стреси та надмірності погано грають на Стрільці. Артеріальний тиск - ваше слабке місце, тому про нього потрібно подбати.
Йдеться не про зміну темпу життя, а про те, щоб цінувати харчування, фізичні вправи, дозвілля та відпочинок. Вам також допоможе вживання більшої кількості фруктів та овочів.
КОЗЕРІГ — ПРОБЛЕМИ КІСТОК
Негнучкий Козеріг дуже дбає про структури. Він має потребу тримати все під контролем, і це послаблює його кістки.
Тому не чекайте появи таких проблем, як декальцинація або травми, важливо дотримуватись хорошої дієти, багатої кальцієм, вільної та впевненої.
ВОДОЛІЙ - ВСЕ
Страх зазнати нападу, болю та тюремного ув'язнення викликає у Водолія алергію. Так що вам потрібно ще трохи попрацювати над своєю комунікабельністю та зрозуміти, що у світі є своя добра та прекрасна частина.
Найкраще, що ви можете зробити, це вийти у світ, довіритися, повеселитися та подбати про свій щоденний раціон.
РИБИ – АНЕМІЯ
У драмі йде життєва сила Риб. Турбуючись про минуле та майбутнє, вони підривають своє життя та тіло. Крім того, ця тривога, що переходить у постійне обжерливість, призводить його до переїдання маложивильних продуктів.
Найкраще, що вони можуть зробити, — це фрукти та овочі та позбутися драми та непотрібних турбот.
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