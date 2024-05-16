У наступній нотатці ми розповімо вам, які незручності найбільше турбують кожен знак Зодіаку, щоб ви могли взяти це до уваги.

Так само, як наші знаки Зодіаку можуть надати їм характеристики нашої особистості, це також може призвести до того, що ми з більшою ймовірністю страждатимемо від певних проблем зі здоров'ям.

Якщо ви хочете дізнатися, які слабкі місця у здоров'ї кожного знака, продовжуйте читати замітку астрологів і зважте на рекомендації, щоб ви були в курсі.

ОВЕН - ГОЛОВНІ БОЛІ

Овен — знак, який вважається імпульсивним та домінуючим. Тому йому, як правило, досить важко зберігати спокій і взяти кілька вихідних, через що його найбільша слабкість знаходиться в голові, і вони страждають від постійних мігрені.

Щоб вирішити цю проблему, важливо, щоб вони навчилися відпочивати та делегувати завдання щодо піклування про розум і тіло в рівних частинах.

ТЕЛЬЦ — М'язові напруження

Телець - знак із жіночим підтекстом, тому його недуги пов'язані з цим. Крім того, його впертий і завзятий характер породжує значний фізичний та емоційний знос. Тому у них нерідкі болі в шиї та спині.

Найголовніше, щоб вони навчилися розслаблятися, і практика медитації – те, що може їм допомогти.

БЛИЗНЮКИ — ПРОБЛЕМИ З ДИХАННЯМ

Близнюки люблять мати багато проектів і завжди бути зайнятими. Однак з точки зору здоров'я це не сильно допомагає, тому що робить їх схильними до застуд, грипу та алергії.

Тому дуже важливо збалансувати вільні хвилини.

РАК - ПРОБЛЕМИ ШЛУНКА

Рак — один із найемоційніших знаків, тому нерви знаходяться всередині нього, і невирішені напруження впливають на його шлунок. Якщо ви хочете подбати про свою систему травлення, вам потрібно почати з внутрішньої роботи.

Важливо, щоб вони висловлювали свої побоювання, розмовляючи зі своїм партнером та друзями, щоб вони не стримували ці емоції.

ЛЕВ - ПРОБЛЕМИ З СЕРЦЕМ

Лев схильний жити на автопілоті, проте, коли він насичений, у нього виявляються найсильніші почуття. Тахікардія та біль у грудях можуть бути у вас звичайним явищем.

Для цього може допомогти практика медитації чи йоги протягом дня або у якийсь час тижня.

ДІВА — ПРОБЛЕМИ ЗІ СПІНОЮ ТА ДЗВОНОЧНИКОМ

Діва — знак, який відомий своїм перфекціонізмом, і саме тому він може навантажувати його занадто великою вагою, що призводить до сильних болів у спині та м'язових контрактур.

Щоб запобігти цьому, важливо щодня відпочивати та займатися спортом, щоб зменшити цей тиск.

ТЕРЕЗИ — ПРОБЛЕМИ НИРОК

Проблеми зі здоров'ям, які найбільше торкаються Терезів, пов'язані з нирками. Щоб запобігти будь-яким захворюванням цього органу, намагайтеся пити багато води і дотримуйтесь дієти, щоб організм міг виводити токсини, що накопичуються.

Крім того, важливо не їсти занадто багато солі і уникати цукру.

ЗНЕЗВОЛЕННЯ СКОРПІОНУ

Вся діяльність Скорпіона втомлює його. Крім того, він зазвичай впадає в крайнощі, багато віддає і нічого не сприймає і не отримує.

Тому вам слід приділяти трохи більше уваги гідратації, пити достатньо рідини, відпочивати та прийняти, що в житті має бути баланс між віддачею та отриманням.

СТРІЛЕЦЬ — ПРОБЛЕМИ З КРОВ'ЯНИМ ТИСКОМ

Стреси та надмірності погано грають на Стрільці. Артеріальний тиск - ваше слабке місце, тому про нього потрібно подбати.

Йдеться не про зміну темпу життя, а про те, щоб цінувати харчування, фізичні вправи, дозвілля та відпочинок. Вам також допоможе вживання більшої кількості фруктів та овочів.

КОЗЕРІГ — ПРОБЛЕМИ КІСТОК

Негнучкий Козеріг дуже дбає про структури. Він має потребу тримати все під контролем, і це послаблює його кістки.

Тому не чекайте появи таких проблем, як декальцинація або травми, важливо дотримуватись хорошої дієти, багатої кальцієм, вільної та впевненої.

ВОДОЛІЙ - ВСЕ

Страх зазнати нападу, болю та тюремного ув'язнення викликає у Водолія алергію. Так що вам потрібно ще трохи попрацювати над своєю комунікабельністю та зрозуміти, що у світі є своя добра та прекрасна частина.

Найкраще, що ви можете зробити, це вийти у світ, довіритися, повеселитися та подбати про свій щоденний раціон.

РИБИ – АНЕМІЯ

У драмі йде життєва сила Риб. Турбуючись про минуле та майбутнє, вони підривають своє життя та тіло. Крім того, ця тривога, що переходить у постійне обжерливість, призводить його до переїдання маложивильних продуктів.

Найкраще, що вони можуть зробити, — це фрукти та овочі та позбутися драми та непотрібних турбот.

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