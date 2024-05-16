Так же, как наши знаки Зодиака могут придать им характеристики нашей личности, это также может привести к тому, что мы с большей вероятностью будем страдать от определенных проблем со здоровьем.
Если вы хотите узнать, каковы слабые места в здоровье каждого знака, продолжайте читать заметку астрологов и примите во внимание рекомендации, чтобы вы были в курсе.
ОВЕН — ГОЛОВНЫЕ БОЛИ
Овен — знак, который считается импульсивным и доминирующим. Поэтому ему, как правило, довольно трудно сохранять спокойствие и взять несколько выходных, из-за чего его самая большая слабость находится в голове, и они страдают от постоянных мигреней.
Чтобы решить эту проблему, важно, чтобы они научились отдыхать и делегировать задачи по заботе о разуме и теле в равных частях.
ТЕЛЬЦ — МЫШЕЧНЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ
Телец — знак с женским подтекстом, поэтому его недуги связаны с этим. Кроме того, его упрямый и упорный характер порождает значительный физический и эмоциональный износ. Поэтому у них нередки боли в шее и спине.
Самое главное, чтобы они научились расслабляться, и практика медитации – это то, что может им помочь.
БЛИЗНЕЦЫ — ПРОБЛЕМЫ С ДЫХАНИЕМ
Близнецы любят иметь много проектов и всегда быть занятыми. Однако с точки зрения здоровья это не сильно помогает, так как делает их склонными к простудам, гриппу и аллергии.
Поэтому крайне важно сбалансировать свободные минуты.
РАК — ПРОБЛЕМЫ ЖЕЛУДКА
Рак — один из самых эмоциональных знаков, поэтому нервы находятся внутри него, и неразрешенные напряжения влияют на его желудок. Если вы хотите позаботиться о своей пищеварительной системе, вам нужно начать с внутренней работы.
Важно, чтобы они выражали свои опасения, разговаривая со своим партнером и друзьями, чтобы они не сдерживали эти эмоции.
ЛЕВ — ПРОБЛЕМЫ С СЕРДЦЕМ
Лев склонен жить на автопилоте, однако, когда он насыщен, у него проявляются самые сильные чувства. Тахикардия и боли в груди могут быть у вас обычным явлением.
Для этого может помочь практика медитации или йоги в течение дня или в какое-то время недели.
ДЕВА — ПРОБЛЕМЫ СО СПИНОЙ И ПОЗВОНОЧНИКОМ
Дева — знак, который известен своим перфекционизмом, и именно поэтому он может нагружать его слишком большим весом, что приводит к сильным болям в спине и мышечным контрактурам.
Чтобы предотвратить это, важно ежедневно отдыхать и заниматься спортом, чтобы уменьшить это давление.
ВЕСЫ — ПРОБЛЕМЫ ПОЧЕК
Проблемы со здоровьем, которые больше всего затрагивают Весов , связаны с почками. Чтобы предотвратить любые заболевания этого органа, старайтесь пить много воды и соблюдайте диету, чтобы организм мог выводить накапливающиеся токсины.
Кроме того, важно не есть слишком много соли и избегать сахара.
ОБЕЗВОЖИВАНИЕ СКОРПИОНА
Вся деятельность Скорпиона утомляет его. Кроме того, он обычно впадает в крайности, много отдает и ничего не принимает и не получает.
Поэтому вам следует уделять немного больше внимания гидратации, пить достаточно жидкости, отдыхать и принять, что в жизни должен быть баланс между отдачей и получением.
СТРЕЛЕЦ — ПРОБЛЕМЫ С КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ
Стрессы и излишества плохо играют на Стрельце. Артериальное давление — ваше слабое место, поэтому о нем нужно позаботиться.
Речь идет не об изменении темпа жизни, а о том, чтобы ценить питание, физические упражнения, досуг и отдых. Вам также поможет употребление большего количества фруктов и овощей.
КОЗЕРОГ — ПРОБЛЕМЫ КОСТЕЙ
Негибкий Козерог очень заботится о структурах. У него есть потребность держать все под контролем, и это ослабляет его кости.
Поэтому не ждите появления таких проблем, как декальцинация или травмы, важно соблюдать хорошую диету, богатую кальцием, свободную и уверенную.
ВОДОЛЕЙ - ВСЕ
Страх подвергнуться нападению, боли и тюремному заключению вызывает у Водолея аллергию. Так что вам нужно еще немного поработать над своей коммуникабельностью и понять, что в мире есть своя добрая и прекрасная часть.
Лучшее, что вы можете сделать, это выйти в мир, довериться, повеселиться и позаботиться о своем ежедневном рационе.
РЫБЫ – АНЕМИЯ
В драме уходит жизненная сила Рыб . Беспокоясь о прошлом и будущем, они подрывают свою жизнь и тело. Кроме того, эта тревога, переходящая в постоянное обжорство, приводит его к перееданию малопитательных продуктов.
Лучшее, что они могут сделать, — это есть фрукты и овощи и избавиться от драмы и ненужных забот.
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