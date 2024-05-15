Ви можете видалити плями від дезодоранту на одязі дуже просто та швидко, якщо помітили їх на своїх улюблених речах. Ось як це зробити:
Як видалити плями від дезодоранту з кольорового одягу
Накопичення дезодоранту та бруду на тілі призведе до зміни кольору, жорсткості та запаху на пахвах кольорового одягу. Коли ви побачите плями, покладіться на дистильований білий оцет, щітку з м’якою щетиною (стара зубна щітка чудово підходить) і засіб для попереднього замочування, щоб видалити плями.
Використовуйте оцтову суміш для очищення плям від дезодоранту
Змішайте дві столові ложки дистильованого білого оцту і дві столові ложки прохолодної води в невеликій мисці або мірній чашці. Цього буде достатньо для обробки однієї сорочки. Покладіть сорочку виворітною стороною на рушник і занурте в розчин щітку з м’якою щетиною або стару зубну щітку. Ретельно потріть внутрішні пахви сорочки.
Попередньо замочіть одяг із плямами
Після обробки кожної сорочки або верху наповніть раковину або велику пластикову ванну прохолодною водою та додайте одну чашку дистильованого білого оцту. Додайте забруднений одяг і дайте йому просочитися принаймні 30 хвилин.
Прати одяг
Після замочування виперіть одяг, як рекомендовано на етикетці з догляду, використовуючи потужний миючий засіб, який містить достатньо ферментів, щоб ретельно розщепити та видалити будь-які залишки дезодоранту.
Як видалити плями від дезодоранту та пожовтіння з білого одягу
На білих тканинах комбінація дезодоранту та забруднень на тілі призведе до того, що пахви стануть жовтими або брудно-сірими. Чим раніше ви виявите та вилікуєте проблему, тим більша ймовірність, що ви зможете усунути шкоду.
Якщо ви помітили початок жовтизни пахв у день прання, але не встигаєте обробити плями, не кладіть одяг у сушильну машину після прання. Натомість висушіть одяг на мотузці, тому що через тепло сушарки ці плями складніше видалити.
Змішайте засоби для виведення плям
Щоб обробити один білий одяг, змішайте по одній чверті склянки харчової соди, перекису водню та прохолодної води в маленькій мисці.
Попередньо обробіть і вичистіть плями
Покладіть сорочку виворітною стороною на білий рушник (перекис водню може залишити плями відбілювача на кольорових рушниках). Використовуйте стару зубну щітку або щітку з м’якою щетиною, щоб нанести суміш на плями від дезодоранту на внутрішній стороні одягу. Добре протріть область і дайте розчину діяти протягом 30 хвилин.
Прати одяг
Періть одяг із застосуванням сильного прального порошку в найтеплішій воді, безпечній для тканин. Якщо після прання залишилися жовті або сірі сліди, повторіть дії.
Як швидко видалити плями від дезодоранту з чорних сорочок
Якщо ваші чорні або темні сорочки мають дезодорантні смуги зовні, скористайтеся однією з цих трьох порад, щоб видалити плями:
Візьміть з вішалки шматок поролону і потріть смуги дезодоранту.
Спробуйте використати простирадло для сушіння тканини, щоб видалити смуги швидкими короткими рухами.
Коли у вас під рукою більше нічого немає, візьміть сорочку й енергійно потріть тканину об себе, щоб послабити залишки дезодоранту. Потім почистіть його.
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