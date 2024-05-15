У теплий період по-особливому актуальні поради щодо того, як видалити плями від дезодоранту на одязі.

Ви можете видалити плями від дезодоранту на одязі дуже просто та швидко, якщо помітили їх на своїх улюблених речах. Ось як це зробити:

Як видалити плями від дезодоранту з кольорового одягу

Накопичення дезодоранту та бруду на тілі призведе до зміни кольору, жорсткості та запаху на пахвах кольорового одягу. Коли ви побачите плями, покладіться на дистильований білий оцет, щітку з м’якою щетиною (стара зубна щітка чудово підходить) і засіб для попереднього замочування, щоб видалити плями.

Використовуйте оцтову суміш для очищення плям від дезодоранту

Змішайте дві столові ложки дистильованого білого оцту і дві столові ложки прохолодної води в невеликій мисці або мірній чашці. Цього буде достатньо для обробки однієї сорочки. Покладіть сорочку виворітною стороною на рушник і занурте в розчин щітку з м’якою щетиною або стару зубну щітку. Ретельно потріть внутрішні пахви сорочки.

Попередньо замочіть одяг із плямами

Після обробки кожної сорочки або верху наповніть раковину або велику пластикову ванну прохолодною водою та додайте одну чашку дистильованого білого оцту. Додайте забруднений одяг і дайте йому просочитися принаймні 30 хвилин.

Прати одяг

Після замочування виперіть одяг, як рекомендовано на етикетці з догляду, використовуючи потужний миючий засіб, який містить достатньо ферментів, щоб ретельно розщепити та видалити будь-які залишки дезодоранту.