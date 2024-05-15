В теплый период особенно актуальны советы относительно того, как удалить пятна от дезодоранта на одежде.

Вы можете удалить пятна от дезодоранта на одежде просто и быстро, если заметили их на своих любимых вещах. Вот как это сделать:

Как удалить пятна от дезодоранта из цветной одежды.

Накопление дезодоранта и грязи на теле приведет к изменению цвета, жесткости и запаха подмышек цветной одежды. Когда вы увидите пятна, положитесь на дистиллированный белый уксус, щетку с мягкой щетиной (старая зубная щетка отлично подходит) и средство для предварительного замачивания, чтобы удалить пятна.

Используйте уксусную смесь для очистки пятен от дезодоранта.

Смешайте две столовых ложки дистиллированного белого уксуса и две столовых ложки прохладной воды в небольшой миске или мерной чашке. Этого будет достаточно для отделки одной рубашки. Положите рубашку изнаночной стороной на полотенце и окуните в раствор щетку с мягкой щетиной или старую зубную щетку. Тщательно потрите внутренние подмышки рубашки.

Предварительно замочите одежду с пятнами

После обработки каждой рубашки или верха наполните раковину или большую пластиковую ванночку прохладной водой и добавьте одну чашку дистиллированного белого уксуса. Добавьте загрязненную одежду и дайте ему просочиться по крайней мере 30 минут.

Стирать одежду

После замачивания постирайте одежду, как рекомендовано на этикетке по уходу, используя мощное моющее средство, содержащее достаточно ферментов, чтобы тщательно расщепить и удалить остатки дезодоранта.

Как удалить пятна от дезодоранта и пожелтения из белой одежды На белых тканях комбинация дезодоранта и загрязнений на теле приведет к тому, что подмышки станут желтыми или грязно-серыми. Чем раньше вы обнаружите и вылечите проблему, тем больше вероятность, что вы сможете устранить вред. Если вы заметили начало желтизны подмышек в день стирки, но не успеваете обработать пятна, не кладите одежду в сушильную машину после стирки. Высушите одежду на веревке, потому что из-за тепло сушилки эти пятна сложнее удалить. Смешайте пятновыводители Чтобы обработать одну белую одежду, смешайте по одной четверти стакана пищевой соды, перекиси водорода и прохладной воды в маленькой миске. Предварительно обработайте и вычистите пятна Положите рубашку изнаночной стороной на белое полотенце (перекись водорода может оставить пятна отбеливателя на цветных полотенцах). Используйте старую зубную щетку или щетку с мягкой щетиной, чтобы нанести смесь на пятна от дезодоранта на внутренней стороне одежды. Хорошо протрите область и дайте раствору действовать в течение 30 минут. Стирать одежду Стирайте одежду с применением сильного стирального порошка в теплой воде, безопасной для тканей. Если после стирки остались желтые или серые следы, повторите действия. Как быстро удалить пятна от дезодоранта из черных рубашек Если ваши черные или темные рубашки имеют дезодорантные полосы снаружи, воспользуйтесь одним из этих трех советов, чтобы удалить пятна:

Возьмите из вешалки кусок поролона и потрите полосы дезодоранта.

Попробуйте использовать простыню для сушки ткани, чтобы удалить полосы быстрыми короткими движениями.

Когда у вас под рукой больше ничего нет, возьмите рубашку и энергично потрите ткань о себя, чтобы ослабить остатки дезодоранта. Затем очистите его.

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