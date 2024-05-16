Це ідеальний час, щоб подолати труднощі та усвідомити, що те, через що ми пройшли зараз, відчиняє перед нами двері з одностороннім рухом: шляху назад немає.

Нам пощастило прийняти у себе трін Місяця з Меркурієм у Тельці в травні, і в цей час ми побачимо, що для трьох знаків зодіаку те, що колись стояло на нашому шляху, більше не здається загрозливим навіть у найближчому майбутньому. найменший.

Три знаки зодіаку подолають свої проблеми і знайдуть щастя в травні:

Близнюки . У середу ви можете голосно сміятися, бо не передбачали, що станеться. Отже що буде? Ви скоро це зрозумієте, Близнюки, і коли енергія Тельця зробить свій останній вибух у вашому житті перед початком сезону Близнюків, ви виявите, що той важкий вантаж, який ви несли в собі протягом багатьох років, тепер пішов.

Терези . Вам настав час звільнити місце новому. Ти відчуваєш це всім серцем і не можеш позбутися відчуття, що на твоєму шляху наближається щось велике. Ця «велика» справа є позитивною і звільняючою, і ви, Терези, знатимете, що ваш час настав під час тріну Місяця з Меркурієм у Тельці. Перешкоди, які колись заважали рухатися вперед, тепер залишилися в минулому.

Риби . Ось день, який обіцяє вам вихід із темряви, яку ви самі собі створили, Риби. Хоча ви не завжди знаходитеся у скрутному становищі, іноді у вас виникає таке мислення, яке просто не відпускає. У середу ви зможете точно визначити, що вас більше не влаштовує.

Це було вашою перешкодою, і воно безперечно заважало.

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