Нам посчастливилось принять у себя трин Луны с Меркурием в Тельце мае, и в это время мы увидим, что для трех знаков зодиака то, что когда-то стояло на нашем пути, больше не кажется угрожающим - даже в ближайшем будущем. малейший.
Три знака зодиака преодолеют свои проблемы и обретут счастье в мае:
Близнецы. В среду вы можете громко смеяться, потому что не предвидели, что произойдет. Итак, что будет? Вы скоро это поймете, Близнецы, и когда энергия Тельца сделает свой последний взрыв в вашей жизни перед началом сезона Близнецов, вы обнаружите, что тот тяжелый груз, который вы несли в себе в течение многих лет, теперь — ушел.
Весы. Для вас пришло время освободить место новому. Ты чувствуешь это всем сердцем и не можешь избавиться от ощущения, что на твоем пути приближается что-то большое. Это «большое» дело является позитивным и освобождающим, и вы, Весы, будете знать, что ваше время пришло во время трина Луны с Меркурием в Тельце. Препятствия, которые когда-то мешали вам двигаться вперед, теперь остались в прошлом.
Рыбы. Вот день, который обещает вам выход из тьмы, которую вы сами для себя создали, Рыбы. Хотя вы не всегда находитесь в затруднительном положении, иногда у вас возникает такое мышление, которое просто не отпускает. В среду вы сможете точно определить, что вас больше не устраивает.
Это было вашим препятствием, и оно определенно мешало.
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