Існує кілька простих та дієвих лайфхаків, як почистити килим та надовго забути про його жахливий брудний стан.

Почистити килим простіше, ніж вам може здаватися, адже з правильними порадами та дієвими лайфхаками цей процес навпаки буде приносити вам задоволення.

Крок 1: вилийте миючий засіб

Якщо ваш килим стійкий до кольору, ви можете використовувати м’яку щітку або губку, щоб почистити килим від бруду. (Примітка: якщо ви не впевнені, чи ваш килим стійкий до кольору, перевірте його, капнувши кілька крапель мийного засобу на непомітне місце та обережно протерши його білою тканиною. Якщо ви бачите барвник на тканині, він не стійкий до кольору ).

Крок 2: промийте килимок

Ретельно промийте водою, змішаною з невеликою кількістю білого оцту, щоб видалити залишки.

Крок 3: Дайте висохнути

Скрутіть килимок у товстий рушник, потім встаньте на нього, щоб видалити якомога більше вологи. Повісьте килим, щоб він висох якомога швидше.