Почистити килим простіше, ніж вам може здаватися, адже з правильними порадами та дієвими лайфхаками цей процес навпаки буде приносити вам задоволення.
Крок 1: вилийте миючий засіб
Якщо ваш килим стійкий до кольору, ви можете використовувати м’яку щітку або губку, щоб почистити килим від бруду. (Примітка: якщо ви не впевнені, чи ваш килим стійкий до кольору, перевірте його, капнувши кілька крапель мийного засобу на непомітне місце та обережно протерши його білою тканиною. Якщо ви бачите барвник на тканині, він не стійкий до кольору ).
Крок 2: промийте килимок
Ретельно промийте водою, змішаною з невеликою кількістю білого оцту, щоб видалити залишки.
Крок 3: Дайте висохнути
Скрутіть килимок у товстий рушник, потім встаньте на нього, щоб видалити якомога більше вологи. Повісьте килим, щоб він висох якомога швидше.
Як почистити маленький синтетичний килим
Крок 1. Визначте найкращий спосіб прання
Якщо килим дуже міцний і витканий машинним способом, почистіть його в пральній машині в щадному режимі. Перевірте етикетку з догляду, щоб дізнатися про рекомендовану температуру води та миючий засіб. Якщо його не можна прати в пральній машині, ви можете використовувати метод натурального килима.
Крок 2: Повісьте сушитися
Повісьте його в місці, де він швидко висохне, щоб запобігти утворенню цвілі та цвілі.
Як почистити килим від стіни до стіни
Крок 1. Виберіть найкращий для вас метод очищення
Ви можете орендувати або купити пароочисник, але справжнє чищення килимів краще довірити професіоналам.
Крок 2: Приберіть всі меблі з килима
Якщо ви наймете чистильника килимів, вони перевезуть меблі за вас.
Крок 3: Виберіть правильний миючий засіб
Використовуйте миючий засіб, створений для вашого конкретного матеріалу килима, і який підходить для вашої машини.
Крок 4. Дотримуйтеся вказівок для машини для чищення килимів
Ваша машина для чищення килимів матиме інформацію про те, як наносити та видаляти миючий засіб, а також як довго залишати його вбиратися в килим.
Крок 5: дайте повністю висохнути
Для висихання килима може знадобитися до 24 годин, тому не ходіть по килиму лише в білих шкарпетках, поки він повністю не висохне. Не кладіть будь-які меблі на мокрий килим, доки він повністю не висохне.
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