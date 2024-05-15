Существует несколько простых и действенных лайфхаков, как почистить ковер и забыть о его ужасном грязном состоянии.

Почистить ковер проще, чем вам может казаться, ведь с правильными советами и действенными лайфхаками этот процесс наоборот будет доставлять вам удовольствие.

Шаг 1: вылейте моющее средство

Если ковер устойчив к цвету, вы можете использовать мягкую щетку или губку, чтобы почистить ковер от грязи. (Примечание: если вы не уверены, устойчив ли ковер к цвету, проверьте его, капнув несколько капель моющего средства на незаметное место и осторожно протерев его белой тканью. Если вы видите краситель на ткани, он не устойчив к цвету ).

Шаг 2: промойте коврик

Тщательно промойте водой, смешанной с небольшим количеством белого уксуса, чтобы удалить остатки.

Шаг 3: Дайте высохнуть

Сверните коврик в толстое полотенце, затем встаньте на него, чтобы удалить как можно больше влаги. Повесьте ковер, чтобы он высох как можно скорее.