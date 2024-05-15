Почистить ковер проще, чем вам может казаться, ведь с правильными советами и действенными лайфхаками этот процесс наоборот будет доставлять вам удовольствие.
Шаг 1: вылейте моющее средство
Если ковер устойчив к цвету, вы можете использовать мягкую щетку или губку, чтобы почистить ковер от грязи. (Примечание: если вы не уверены, устойчив ли ковер к цвету, проверьте его, капнув несколько капель моющего средства на незаметное место и осторожно протерев его белой тканью. Если вы видите краситель на ткани, он не устойчив к цвету ).
Шаг 2: промойте коврик
Тщательно промойте водой, смешанной с небольшим количеством белого уксуса, чтобы удалить остатки.
Шаг 3: Дайте высохнуть
Сверните коврик в толстое полотенце, затем встаньте на него, чтобы удалить как можно больше влаги. Повесьте ковер, чтобы он высох как можно скорее.
Как почистить маленький синтетический ковер
Шаг 1. Определите наилучший способ стирки
Если ковер очень прочен и соткан машинным способом, почистите его в стиральной машине в щадящем режиме. Проверьте этикетку по уходу, чтобы узнать о рекомендованной температуре воды и моющем средстве. Если его нельзя стирать в стиральной машине, вы можете использовать метод натурального ковра.
Шаг 2: Повесьте сушиться
Повесьте его в месте, где он быстро высохнет, чтобы предотвратить образование плесени и плесени.
Как почистить ковер от стены до стены
Шаг 1. Выберите лучший для вас метод очищения
Вы можете арендовать или купить пароочиститель, но настоящую чистку ковров лучше доверить профессионалам.
Шаг 2: Уберите всю мебель из ковра
Если вы наймете чистильщика ковров, они перевезут мебель за вас.
Шаг 3: Выберите правильное моющее средство
Используйте моющее средство, созданное для вашего конкретного материала ковра, и подходящее для вашей машины.
Шаг 4. Следуйте инструкциям для машины для чистки ковров.
Ваша машина для чистки ковров будет иметь информацию о том, как наносить и удалять моющее средство, а также как долго оставлять его впитываться в ковер.
Шаг 5: дайте полностью высохнуть
Для высыхания ковра может потребоваться до 24 часов, поэтому не ходите по ковру только в белых носках, пока он полностью не высохнет. Не кладите любую мебель на мокрый ковер, пока он полностью не высохнет.
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